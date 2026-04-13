Flashback: Steffi Graf und ihr erster WTA-Titel

Heute vor 40 Jahren, am 13. April 1986, gewann die 16-jährige Steffi Graf in Hilton Head ihren ersten von insgesamt 107 WTA-Titeln.

Auch wenn Steffi Graf im April 1986 erst 16 Jahre und zehn Monate alt war, musste sie vergleichsweise lange auf ihren ersten WTA­-Titel war­ten. Zum damaligen Zeitpunkt war sie bereits die Nummer vier der Welt. Sechsmal hatte die Teenagerin bereits ein Endspiel erreicht, jedes Mal blieb ihr nur die Rolle der unterlegenen Finalistin – dreimal davon gegen Chris Evert.

Beim Sandplatzturnier in Hilton Head Island im US-­Bundesstaat South Carolina durchbrach Graf ihren kleinen Finalfluch und holte sich mit einem 6:4, 7:5 im Endspiel gegen Evert ihren ersten WTA­-Titel. „Es ist schön, dass Steffi ihren ersten Titel gewonnen hat. Leider war es gegen mich“, kommentierte die unterlegene Evert.

„Eigentlich habe ich nicht geglaubt, dass ich Chris schon besiegen kann. Allerdings wusste ich, dass ich in Hilton Head bessere Aussichten auf einen Erfolg hatte als je zuvor. Bislang bin ich immer mit dem Gedanken gegen sie auf den Platz gegangen: Du hast keine Chance. Meine Einstellung war immer negativ. In Hilton Head habe ich mir einfach gesagt: Du kannst sie besiegen, du hast eine Chance“, kommentierte Graf ihren ersten WTA-Titel.

Steffi Graf fühlt sich hilflos bei Siegerrede

Bei ihrer Siegerrede war die 16-Jährige dann nicht mehr so locker wie auf dem Platz. „Ich war so nervös, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, was ich in meiner Ansprache sagen sollte. Es war das erste Mal, dass ich mich so hilflos gefühlt habe“, verriet sie.

Graf wurde unter anderem danach gefragt, ob sie nach dem ersten WTA-­Titel mit dem Finalsieg gegen die Ikone Evert nun noch mehr Druck spüre. „Ich denke nicht. Ich habe noch so viel Zeit, die vor mir liegt“, antwortete sie trocken.

Der legendäre TV-Kommentator Bud Collins prophezeite nach dem ersten Turniersieg von Graf: „Liebe Zuschauer. Sie wurden soeben Zeugen eines historischen Ereignisses.“ Collins behielt recht. Der Turniersieg in Hilton Head Island war der große Beginn in der Kar­riere der erfolgreichsten deutschen Sportlerin aller Zeiten. Graf gewann schließlich 107 WTA­-Turniere.