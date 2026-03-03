Fujairah-Challenger in den Arabischen Emiraten: Evakuierung nach Explosionen

Wilde Szenen beim Challenger in Fujairah: Das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ergriff Evakuierungsmaßnahmen, weil Explosionen den Hafen erschütterten.

Gespielt wird beim Challenger-Turnier in Fujairah noch immer nicht – und das ist vermutlich auch besser so. Das Event wurde heute Vormittag unterbrochen, als drei Matches liefen. Die Turnierleitung ließ die Courts evakuieren und bat Profis, Ballkinder und Schiedsrichter, sich unverzüglich im Hauptgebäude einzufinden. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das zeigt, wie das Platzpersonal und Spieler fluchtartig den Hauptplatz verlassen.

😳 Players and officials RAN off the court at the Fujairah Challenger in the UAE after an explosion was heard nearby pic.twitter.com/WLtRYjVuv7 — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 3, 2026

Fujairah ist eine Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie liegt 120 Kilometer östlich von Dubai am Golf von Oman. Seit dem Beginn der Attacken gegen den Iran durch Israel und die USA sind die Golfstaaten heftigen iranischen Gegenschlägen ausgesetzt. Am Dienstagvormittag traf es nun Fujairah, eine wichtige Hafenstadt mit großen Anlagen zur Öl- und Gas-Verschiffung. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte ein Drohnenangriff zwar abgewehrt werden, aber hinabstürzende Trümmerteile sollen ein Öl-Depot in Brand gesetzt haben. Dabei soll es auch zu Explosionen gekommen sein. Staatlichen Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate teilten mit, dass keine Personen zu Schaden gekommen sein sollen.

Wird das Challenger in Fujairah noch zu Ende gespielt?

Wie es mit dem Challenger-Turnier in Fujairah nun weitergeht, ist ungewiss. Über die sozialen Medien meldete sich der ukrainische Tennisprofi Vladyslav Orlov zu Wort. Er hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. „Alle Spieler wurden evakuiert und alle Partien wurden unterbrochen. Es ist noch unklar, ob das Turnier fortgesetzt wird“, sagte Orlov. Schon im Vorfeld hatte es kritische Stimmen gegeben, das Turnier angesichts der Eskalationen in Nahost am Wochenende überhaupt beginnen zu lassen.

🤯 🇺🇦Vladyslav Orlov spoke about the situation at the Challenger in Fujairah (UAE), where he won his second qualifying match today to reach the main draw. Reports indicate that Iranian drones targeted oil infrastructure in Fujairah. All players have been evacuated and play has… pic.twitter.com/ajNLVcewUO — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) March 3, 2026

In Fujairah sind auch deutsche Nachwuchsspieler am Start. Niels McDonald startete in der Quali und schied in der ersten Runde aus. Max Schönhaus ist dank einer Wildcard im Hauptfeld vertreten. Sein Erstrundenmatch war eigentlich für den heutigen Dienstag terminiert. McDonald/Schönhaus treten auch gemeinsam im Doppel an.