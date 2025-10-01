Gael Monfils kündigt Karriereende an

Gael Monfils wird zum Ende der Tennissaison 2026 seine Karriere beenden. Das kündigte der 39-jährige Franzose in den sozialen Medien an.

Er erreichte seit 2005 in jeder Saison bis auf das Jahr 2024 mindestens ein Endspiel auf der ATP-Tour. Anfang Januar gewann er im Alter von 38 Jahren und vier Monaten das ATP-Turnier in Auckland und avancierte zum ältesten Turniersieger seit Gründung der ATP-Tour im Jahr 1990. Er ist bekannt für seine Trickschläge sowie seine leidenschaftliche und mitreißende Spielweise.

Gael Monfils: „Vollkommen im Reinen”

Nun hat Gael Monfils sein Karierende verkündet. Aber nicht sofort, sondern zum Ende der Saison 2026. Der Franzose, inzwischen 39 Jahre alt, geht also auf große Abschiedstournee.

„Mit zweieinhalb Jahren hielt ich zum ersten Mal einen Schläger in der Hand und mit 18 begann ich, professionell zu spielen. Jetzt, nachdem ich vor einem Monat meinen 39. Geburtstag gefeiert habe, möchte ich bekannt geben, dass das kommende Jahr mein letztes als professioneller Tennisspieler sein wird. Die Möglichkeit, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist ein Privileg, das ich während jedes Spiels und jedes Augenblicks meiner 21-jährigen Karriere geschätzt habe. Obwohl mir dieser Sport alles bedeutet, bin ich mit meiner Entscheidung, am Ende der Tennissaison 2026 zurückzutreten, vollkommen im Reinen“, schrieb Monfils auf seinen sozialen Kanälen.

Gael Monfils: „Jedes Spiel so zu spielen, als wäre es mein letztes”

Monfils, derzeit Nummer 53 im ATP-Ranking, gewann in seiner Karriere 13 ATP-Titel und erreichte 22 weitere Finals. Seine beste Ranglistenposition war Platz 6 im Jahr 2016. Zweimal schaffte er es in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers: 2008 bei den French Open und 2016 bei den US Open.

„Wenn man etwas so sehr liebt, fühlt es sich nie wie der richtige Zeitpunkt an, um Abschied zu nehmen. Aber mit 40 wird es für mich der richtige Zeitpunkt sein. Natürlich wäre es wirklich unglaublich, noch einen weiteren Titel zu gewinnen, bevor ich aufhöre. Aber ehrlich gesagt ist mein einziges wirkliches Ziel für das kommende Jahr ganz einfach: jede Minute zu genießen und jedes Spiel so zu spielen, als wäre es mein letztes“, schrieb Monfils.

Sein letztes Turnier wird offenbar das Masters-Turnier in Paris-Bercy im November 2026 sein, wo er 2009 und 2010 im Finale stand.