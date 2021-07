Gojowczyk verpasst Viertelfinale in Atlanta

Köln (SID) – Tennisprofi Peter Gojowczyk (München) hat beim ATP-Hartplatzturnier in Atlanta den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 32-Jährige verlor gegen den Australier Jordan Thompson 6:7 (6:8), 4:6.

Damit bleibt der Halbfinal-Einzug im Februar in Montpellier für den Weltranglisten-130. das bislang beste Ergebnis in dieser Saison. Im ersten Durchgang vergab Gojowczyk im Tiebreak einen Satzball. In Atlanta war er der einzige deutsche Starter.