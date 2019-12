Grand-Slam-Siegerin Schiavone hat den Krebs besiegt

Köln (SID) – Die erste italienische Grand-Slam-Gewinnerin Francesca Schiavone hat nach dem Karriereende ihren wohl größten Sieg errungen. Wie die 39-Jährige auf Instagram mitteilte, habe sie den Krebs bezwungen. „Ich habe diesen Kampf gewonnen. Ich bin wieder zurück in Action“, schrieb die French-Open-Siegerin von 2010. Acht Jahre später beendete sie ihre Tenniskarriere, in der sie es 2011 bis auf Platz vier der Weltrangliste geschafft hatte.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX

— Francesca Schiavone (@Schiavone_Fra) December 13, 2019