Lilli Tagger: Neue Tennis-Hoffnung für Österreich

Die 18-jährige Österreicherin Lilli Tagger sorgt momentan für Aufruhr. Das junge Talent aus Lienz in Osttirol befindet sich gerade auf der Überholspur und wird so zur großen Hoffnung im Damentennis. Schon bald könnte ihr der endgültige Durchbruch auf der Tour gelingen.

Zu Beginn der Saison 2025 stand Lilli Tagger noch auf Platz 765 der Welt. Doch innerhalb kürzester Zeit kämpfte sie sich nach vorn und gewann so mehrere IFT-Turniere. Ihr größter Erfolg bis jetzt: Gewinnerin des Juniorinnen-Einzels bei den French Open 2025. Damit wurde sie die erste Tennisspielerin aus Österreich, die diesen Titel gewann.

Besonders auf Sand fühlt sie sich wohl, was sie bereits des Öfteren unter Beweis gestellt hat. Durch ihr aggressives Grundlinienspiel schaffte sie einen Aufstieg auf Platz 114 der Weltrangliste (Stand: März 2026). Auch ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer zeigt sich optimistisch: ,,Die Top 100 sind nur noch eine Frage der Zeit.“

Lilli Tagger: Einzigartiger Spielstil

Besonders interessant an Lilli Tagger: ihre einhändige Rückhand. Die gilt im modernen Tennis als beinahe ausgestorben und stellt somit eine echte Seltenheit dar. Nur wenige Spielerinnen benutzen die einhändige Rückhand noch, wie beispielsweise Tatjana Maria, Viktorija Golubic oder Diane Parry.

Mit ihrer auffallenden Spielweise ist Tagger mittlerweile auf der großen Bühne angekommen. Für das Indian Wells erhielt sie eine Wildcard und durfte erstmals bei diesem Event spielen. Dort gelang ihr prompt der nächste Erfolg, sie konnte dieFranzösin Varvara Gracheva besiegen.

Gegen die ehemalige Weltranglistendritte Maria Sakkari konnte sie sich in Indian Wells jedoch nicht durchsetzen und musste sich mit einem 5:7, 0:6 geschlagen geben. Auch bei den Miami Open erhielt sie eine Wildcard und trifft in der ersten Runde auf die deutsche Ella Seidel.

Die Osttirolerin etabliert sich durch ihren ungewöhnlichen Spielstil und ihrem rasanten Aufstieg weiterhin als eine der vielversprechendsten jungen Spielerinnen im internationalen Tennis. In den kommenden Jahren könnte man also öfter ihren Namen auf der großen Tennisbühne erblicken.