LK-Reform: Leistungsklasse 2.0

Zum 1. Oktober kommt die LK-Reform. Feststeht bereits, dass das System dynamischer und gerechter wird. Künftig werden das Alter und auch Doppelmatches in die Berechnung mit einbezogen. Was sich für LK-Spieler alles ändern wird.

Als der Deutsche Tennis Bund 2017 eine groß angelegte Umfrage zum LK-System und möglichen Verbesserungen durchführte, hoffte man auf eine zeitnahe Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse. Doch die LK-Reform ließ auf sich warten – ziemlich genau drei Jahre lang. Am 1. Oktober 2020 ist es aber nun endlich so weit: Dann wird das neue LK-System eingeführt.

Ob sich das Warten gelohnt hat, wird sich zeigen, wenn die neue LK in der Praxis genutzt wird. Feststeht: Es wird nach wie vor keine Maluspunkte geben, sodass sich Niederlagen nicht negativ für Verlierer von LK-relevanten Partien auswirken werden. Und: Die runderneuerte LK ist zwar etwas schwieriger zu verstehen, aber sie ist auch gerechter und zeitgemäßer. „Unser Ziel ist es, das LK-System zu modernisieren und die in der Umfrage kritisierten Schwächen abzustellen“, sagt DTB-Vizepräsident Thomas Heil, zuständig für den Wettkampfsport. Gleichzeitig räumt er allerdings ein, dass das neue Berechnungssystem (Arbeitsname: DTB LK 2.0) „wesentlich komplexer“ sei, „weil dahinter mathematische Formeln stehen“. Der Grund: „Wir haben ab dem 1. Oktober kein Sparkassen-Modell mehr. Sondern ein dynamisches System, das erspielte Punkte ohne weitere Hürden sofort berücksichtigt.“

LK-Reform: formelbasierte Berechnungsgrundlage

Genau das ist die wichtigste Neuerung. Früher sammelte man ein Jahr lang Punkte wie sein Geld auf einem Bankkonto. 50 Zähler gab es für einen Sieg gegen einen Gegner mit gleicher LK. Wenn man zum Stichtag am 1. Oktober gewisse Schwellenwerte übertraf sowie zwei höherwertigere Gegner besiegt hatte, stieg man auf. Wer zu wenig Punkte und keine Erfolge gegen bessere Gegner nach zwölf Monaten aufwies, stieg ab. Im neuen LK-System gibt es keinen Stichtag mehr, weil sich die LK ständig verändern wird. Das typische „September-Fieber“ kurz vor der Deadline am 1. Oktober – „Ich brauche noch Punkte, um meine LK zu halten!“ – wird es künftig nicht mehr geben.

Für diese Dynamik sorgt eine formel­basierte Berechnungsgrundlage. Ihre Anwendung schlägt sich in LK-Werten mit einer Nachkommastelle nieder. Das heißt: Schon bald wird man seine LK nicht mehr mit ganzen Zahlen angeben, sondern mit Werten wie LK 10,1 oder LK 16,8. Ein Sieg wird also nicht mit einer gewissen Punkteanzahl vergütet, sondern mit einem sogenannten LK-Verbesserungswert, der wiederum von der aktuellen LK einfach abgezogen wird. An dieser Stelle nun wird es mathematisch.

Denn die Berechnung einer LK-Partie erfolgt nach folgender Formel: V = G x ( P / H). Wobei V für die Verbesserung der eigenen LK steht. P ist die Punktezahl für einen Sieg, die von der LK-Differenz der beiden Spieler abhängig ist. H ist der Hürdenwert, der sich durch die eigene LK definiert. Und G schließlich ist der Altersfaktor, der vom Alter des Gegners vorgegeben wird. Keine Angst: Man muss die Formel nicht auswendig lernen, um künftig seine aktuelle LK zu kennen. Das alles übernimmt die App mybigpoint. Dort wird es ein Tool geben, das jedem Spieler anzeigt, wie wertig ein Sieg gegen Gegner XY sein wird. Gelingt einem dann tatsächlich ein Sieg, wird die eigene LK zeitnah entsprechend angepasst.

LK-relevante Doppel gut für Mannschaftsspieler

Wer es allerdings etwas genauer wissen will, für den gibt es hier ein Rechenbeispiel: Stefan, Herren 40-Spieler mit LK 12, schlägt bei einem LK-Turnier in der offenen Klasse Finn, Herrenspieler mit LK 10, 3:6, 7:6, 10:8. Der Altersfaktor G liegt in diesem Fall beim Höchstwert 1. Weil Stefan mit Finn einen Spieler aus dem Herrenbereich schlug, der sich gerade im besten Tennisalter befindet. Die Punktezahl P liegt bei 80, der Hürdenwert bei 200. All diese Werte hat der DTB-Ranglistenausschuss, zuständig für die Umsetzung der LK-Reform, in Tabellen, Graphen und Diagrammen zusammengefasst. In dem Rechenbeispiel ergibt sich nun ein LK-Verbesserungswert V von 0,4 für den Sieger Stefan. Subtrahiert man diesen Wert von seiner LK 12 kommt man auf seine aktuelle LK von 11,6.

In der Berechnungsformel ist vor allem der Altersfaktor auffällig. Er wurde eingeführt, um dem Anspruch gerecht zu werden, die LK bilde eine altersübergreifende Vergleichbarkeit der Spielstärken ab. „Unsere LK soll über alle Altersklassen hinweg eine gewisse Aussagekraft haben. Klar ist aber auch: Man kann einen 80-Jährigen nicht direkt mit einem 18-Jährigen vergleichen“, gibt DTB-Vizepräsident Heil zu. Der Altersfaktor soll vor allem Verzerrungen in benachbarten Altersklassen beheben.

Nach der gleichen Grundlage werden ab dem 1. Oktober 2020 auch Doppelpartien in die LK mit einfließen. Zur Berechnung werden die Mittelwerte beider Doppelteams gebildet. Das siegreiche Team teilt sich dann den LK-Verbesserungswert V. Wenn dieser bei 0,4 liegt, verbessert sich die LK beider Spieler jeweils um 0,2. Auch wenn sich der DTB langfristig einen Boom für LK-Doppelturniere erhofft, kommt die Einbindung der Doppel vor allem denjenigen zu Gute, die an den Verbandsspielen teilnehmen. Sie erhalten eine zusätzliche Option, an ihrer LK zu arbeiten. „Die LK zu halten wird insbesondere für Spieler, die nur Punktspiele bestreiten, etwas einfacher werden im Vergleich zum alten System“, beteuert Heil.

LK-Matches auf Wingfield-Courts möglich

Um aber besser zu werden, müssen Siege her. Neben Medenspielen und LK-Turnieren wird der DTB in Zukunft noch eine dritte Option anbieten: Wingfield-Matches. Die Firma Wingfield aus Hannover verkauft Hightech-Apparaturen, die man am Netzpfosten eines jeden beliebigen Tennisplatzes anbringen kann, um dort alle matchrelevanten Daten zu tracken. Als künftiger Partner des DTB kam Wingfield auf die schlaue Idee, private Matches auf den von ihnen ausgestatteten Courts in deutschen Clubs mit LK-Wertung zuzulassen. Heißt: Jeder LK-Spieler kann sich mit jemandem verabreden, um ein Wingfield-Match zum Aufpimpen der eigenen LK zu spielen.

Das Problem: Derzeit gibt es erst 80 Wingfield-Courts in Deutschland. Das bevorzugt aktuell einen überschaubaren Spielerkreis. Und: Privatmatches mit LK-Wertung laden theoretisch zum Missbrauch ein. Teurer sind die Matches auch, um die Ausgaben, die Clubs und der DTB haben, zu refinanzieren. Kosten von 25 Euro pro Spieler sind möglich. Das Gute: Wingfield sichert zu, extra Mitarbeiter einzustellen, die verdächtige Matches untersuchen sollen. DTB-Mann Heil sagt: „Mit den Wingfield-Ergebnissen müssen wir vorsichtig umgehen. Aber: Manipulationen im Rahmen eines LK-Turniers sind auch nicht zu hundert Prozent auszuschließen.“

Sicher ist, dass die Wingfield-Matches kommen werden – aber noch nicht zum 1. Oktober 2020. Wenn sie LK-relevant werden, dann nur mit einer Deckelung. Maximal drei Wingfield-Matches pro Jahr etwa. Oder es dürfen nur jene Spieler Wingfield-Ergebnisse werten lassen, die eine gewisse Anzahl an Punktspielen bestritten haben. „Der DTB will, dass viel gespielt wird. Und dafür sind die Wingfield-Matches eine sinnvolle Zusatz­option“, sagt Thomas Heil. Die Leistungs­klasse 2.0 kann also kommen.

Die wichtigsten LK-Neuerungen im Überblick

Altersfaktor

Für die LK-Berechnung ist künftig auch das Alter ausschlaggebend. Es zählt das Alter des Gegners, gegen den man gewann. Im Jugend- und Seniorenbereich ist der Faktor kleiner als eins. Im Damen- und Herrenbereich liegt er dagegen genau bei eins. Am wertvollsten sind Siege gegen Spieler und Spielerinnen zwischen 16 (Damen)/18 (Herren) und 30 Jahren. Schlägt man dagegen jüngere oder ältere Gegner wird der Sieg etwas niedriger bewertet.

Doppeleinbindung

Jeder Sieg im Doppel hat direkten Einfluss auf die eigene LK. Zur Berechnung werden die Mittelwerte (LK, Alter, etc.) beider Doppelteams herangezogen. Danach geht man vor wie bei der Einzelberechnung. Am Ende schlagen sich jeweils 50 Prozent der LK-Verbesserung in den LKs der beiden siegreichen Spieler nieder. Eine eigene Doppel-LK gibt es also nicht, alle Ergebnisse eines Spielers fließen in eine LK.

Wöchentliche Aktualisierung

Mittwoch ist LK-Tag! Dann nämlich werden ab dem 1. Oktober die neuen LKs aller Spieler veröffentlicht. Die eigene LK wird sich im Wochen-Rhythmus entwickeln, Ergebnisse vom Wochenende fließen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Neuberechnung ein. Für die darauffolgende Woche ist dann die aktualisierte LK ausschlaggebend bei LK-relevanten Matches.

LK-Aufstockung

Statt 23 Leistungsklassen wird es 25 geben. Die zwei neu geschaffenen LK-Stufen sind ein Auffangbecken für Neueinsteiger, Anfänger und Aussteiger. Sie sollen die LK 23 entlasten und auch aufwerten, weil dort künftig Spieler zu finden sind, die schon einige gewertete Matches haben. Aus der LK 24/25 ist ein schneller Aufstieg zur LK 23 gewährleistet.

Wingfield-Matches

Wingfield bietet für Vereine Trackingsysteme an. In Clubs, die einen entsprechend ausgestatteten Platz haben, sollen LK-relevante Matches auch für Nichtmitglieder möglich sein. Wingfield will diese Partien überwachen, um Missbrauch vorzubeugen. Wann und wie die kostenpflichtigen „Wingfield-Matches“ in die LK einfließen werden, ist noch unklar.

App Relaunch

Am 1. Januar 2021 wird die mybigpoint-App in einer runderneuerten Version zum Download bereitstehen. Sie soll dem neuen LK-System besser angepasst sein. Eine Premium-Mitgliedschaft wird es voraussichtlich weiterhin geben. Das heißt: Nicht alle Features werden in der Gratis-Version verfügbar sein. Welche das sein werden, wird noch verhandelt.