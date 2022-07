Lys in Lausanne im Achtelfinale gegen Niemeier

Köln (SID) – Tennis-Hoffnung Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Lausanne das Achtelfinale erreicht und trifft dort im deutschen Duell auf Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund). Die 20-jährige Hamburgerin Lys, Nummer 217 der Weltrangliste, besiegte die an Position acht gesetzte Warwara Gratschewa aus Russland mit 7:5, 6:4. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) greift erst am Mittwoch ins Geschehen ein.

Ausgeschieden in Lausanne ist dagegen Tamara Korpatsch. Die Hamburgerin unterlag am Dienstag nach überstandener Corona-Infektion der an Position drei gesetzten Rumänien Irina Begu 4:6, 2:6. Ebenfalls in der ersten Runde Endstation war für Laura Siegemund. Die 34-Jährige aus Metzingen verlor beim WTA-Turnier in Budapest gegen die Serbin Aleksandra Krunic mit 3:6, 4:6.