Osaka entwirft Masken für den guten Zweck

Hamburg (SID) – Tennis-Star Naomi Osako hat sich für den guten Zweck erneut als Designerin versucht. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan entwarf gemeinsam mit ihrer Schwester zugunsten des Kinderhilfswerks UNICEF Schutzmasken – unter anderem mit einem Cartoon-Motiv.

„Ich habe gesehen, dass alle in den USA dieselbe medizinische Maske trugen“, sagte die 22-Jährige der Vogue, „und habe mich daran erinnert, dass in Japan schon vor dieser ganzen Situation alle ziemlich modische Masken trugen.“

Hey everyone so the masks sold out 😱 I’m currently working on another launch geared towards international customers, (meaning everyone outside Japan), because I saw there was some confusion on how to order. Thanks guys, love you 🤗❤️ I’ll keep you updated. https://t.co/bXe9dyRg2l

