Pandemie-Versicherung: Wimbledon wird mit 130 Millionen Euro entschädigt

Durch eine spezielle Versicherung gegen eine Pandemie werden die Veranstalter des Wimbledon-Turniers nun mit umgerechnet 130 Millionen Euro entschädigt.

In der Sportwelt dürfte diese Maßnahme einmalig sein: Das wichtigste Tennisturnier der Welt in Wimbledon ist gegen einen pandemiebedingten Ausfall versichert. Seit 2003 soll Wimbledon jährlich 1,8 Millionen Euro für eine entsprechende Versicherungspolice gezahlt haben. Jetzt macht sich die weitsichtige Schutzstrategie bezahlt: Denn nach der Absage des Turniers für 2020 aufgrund der Coronakrise erhält Wimbledon nun etwa 130 Millionen Euro Entschädigung.

Wimbledon reportedly paid $2 million a year for pandemic insurance for the last 17 years

(Total: $34 Million)

For this year's cancellation as a result of the Coronavirus, Wimbledon will reportedly receive $141 million from the policy.

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 8, 2020