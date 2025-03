Petra Kvitova: Baby-Comeback in Indian Wells

Die nächste Mutter auf der WTA-Tour. Petra Kvitova ist auf die WTA-Tour zurückgekehrt und tritt beim „Sunshine Double” in Indian Wells und Miami an.

Nach einer 17-monatigen Pause ist Petra Kvitova zurück auf der WTA-Tour – und das mit einer Wildcard für das prestigeträchtige WTA-1000er-Turnier in Indian Wells (6.-17. März 2025). Die zweifache Wimbledon-Siegerin will sich nach ihrer Babypause wieder auf höchstem Niveau beweisen.

Petra Kvitova: Ein emotionales Comeback

Im Juli 2024 brachte Kvitova ihren Sohn Petr zur Welt und legte eine längere Pause vom Profitennis ein. Ende Februar feierte sie beim WTA-Turnier in Austin ihr Comeback, musste sich dort aber in der ersten Runde gegen Jodie Burrage geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte sie sich zuversichtlich: „Ich setze mir keine konkreten Ziele. Ich will das Tennis genießen und schauen, wie sich mein Körper fühlt.” Mit diesem entspannten Ansatz geht die Tschechin nun in Indian Wells an den Start – einem Turnier, das für sie stets besondere Bedeutung hat.

Der Weg zurück in die Weltspitze

Indian Wells gehört zu den wichtigsten Turnieren der Saison und wird oft als „fünftes Grand Slam“ bezeichnet. Kvitova erreichte in Indian Wells bislang dreimal das Viertelfinale. Ihre kraftvolle Spielweise mit der gefährlichen Linkshänder-Vorhand und dem schnellen Aufschlag hat sie hier schon mehrfach weit gebracht. Ihre Wildcard-Teilnahme ist daher mit viel Spannung erwartet – sowohl von Fans als auch von ihren Konkurrentinnen auf der Tour. Zudem feiert sie am Samstag, 8. März 2025, ihren 35. Geburtstag – womöglich auf dem Platz in Indian Wells.

Nach ihrer Babypause muss sich Kvitova erst wieder in der Weltrangliste nach oben arbeiten. Derzeit befindet sie sich außerhalb der Top 100, doch ein gutes Abschneiden in Indian Wells könnte ihr wertvolle Punkte und Selbstvertrauen für die kommenden Turniere bringen. Nach Indian Wells geht es für Kvitova weiter zu den Miami Open (17.-30. März 2025), einem weiteren WTA-1000-Turnier, bei dem sie 2023 ihren 30. WTA-Titel gewann.

Ein neues Kapitel für Petra Kvitova

Petra Kvitovas Rückkehr nach Indian Wells ist ein bedeutender Moment für sie und ihre Fans. Sie hat bereits bewiesen, dass sie auf Hartplätzen zu den besten Spielerinnen der Welt gehört. Ihr entspannter, aber dennoch ambitionierter Ansatz könnte sie zu einer der Überraschungen des Turniers machen. Ob sie bereits in Indian Wells zu alter Stärke zurückfindet oder ob ihr Comeback noch etwas Zeit braucht – eines ist sicher: Die Tenniswelt freut sich, Petra Kvitova wieder auf der großen Bühne zu sehen.