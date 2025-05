Preisgeld Roland Garros 2025: Das verdienen die Tennis-Stars in Paris

So hoch war das Preisgeld in Roland Garros noch nie: Um 5,2 Prozent wurden die Gagen für die Spielerinnen und Spieler erhöht. So viel verdienen die Stars im Detail.

Die Preisgeld-Spirale dreht sich auch in Roland Garros weiter nach oben. 2024 wurden in Summe noch 53.478.000 Euro ausgeschüttet; 2025 werden es insgesamt 56.352.000 Euro sein. Das entspricht einer Erhöhung von 5,2 Prozent. Damit reiht sich Paris in die inzwischen lange Liste der stetigen Preisgeldrekorde bei Grand Slam-Turnieren ein.

Preisgeldrekord auch in Roland Garros

Nur zur Einordnung: Vor 25 Jahren, also 2000, lag das Gesamt-Preisgeld in Roland Garros noch bei 10 Millionen Euro. 2010 waren es 17 Millionen Euro, 2020 38 Millionen Euro. Von den Erhöhungen profitieren alle Profis – egal, in welcher Runde sie ausscheiden. Prozentual gesehen ist allerdings der finanzielle Zuwachs für die Verlierer der ersten Runde am größten.

2024 erhielten diese 73.000 Euro; 2025 sind es 78.000 Euro. Ein Plus von 6,4 Prozent. Zum Vergleich: Die Champions wurden 2024 mit 2.400.000 Euro entlohnt; 2025 sind es 2.550.000 Euro. Dort liegt die Zuwachsrate bei 5,9 Prozent. Die Details der Preisgeldverteilung in Roland Garros gibt es hier:

Preisgeld pro Einzelrunde in Roland Garros 2025

Runde Preisgeld 2025 Preisgeld 2024 Champions 2.550.000€ 2.400.000€ Finale 1.275.000€ 1.200.000€ HF 690.000€ 650.000€ VF 440.000€ 415.000€ AF 265.000€ 250.000€ 3R 168.000€ 158.000€ 2R 117.000€ 110.000€ 1R 78.000€ 73.000€ 3QR 43.000€ 41.000€ 2QR 29.500€ 28.000€ 1QR 21.000€ 20.000€

Quelle: FFT/Roland Garros