Racketsport-Community-Plattform Playtomic wächst in den USA und in Europa

Playtomic sichert sich eine Finanzierung von 65 Millionen Euro und treibt das Wachstum in den USA sowie in zentralen europäischen Märkten voran. Die Investition wird gezielt zur Optimierung des Club-Managements und zur Verbesserung des Spielererlebnisses eingesetzt. Die Finanzierung stärkt Playtomics Position als führende Community-Plattform für Racketsportarten.

Playtomic, die weltweit größte Community und Plattform für Racket-Sportarten, hat erfolgreich eine Investitionsrunde in Höhe von 65 Millionen Euro abgeschlossen. Diese umfasst 55 Millionen Euro an Eigenkapitalfinanzierung sowie zehn Millionen Euro an Fremdfinanzierung durch die spanische Bank Santander.

Das Kapital wird gezielt für die Stärkung und Expansion der globalen Präsenz von Playtomic eingesetzt, insbesondere in den USA, Großbritannien und Deutschland, sowie für Produkt- und Technologieverbesserungen. Die Bekanntgabe dieser Finanzierung erfolgt pünktlich zur RacquetX, America’s Racquet Week, die vom 22. bis 24. März in Miami stattfindet.

Die Investition wird maßgeblich in die Produktentwicklung fließen, mit einem starken Fokus auf die Verbesserung der Spieler- und Cluberfahrung. Dazu gehört die Weiterentwicklung der Management-Software für Clubs und den Playtomic Manager. Darüber hinaus wird das Unternehmen sein Angebot an POS-Systemen, Aktivitäten-, Akademie- und Turnierfunktionen ausbauen sowie die Funktionalitäten für Multi-Standort-Kunden erweitern.

Playtomic mit beeindruckendem Wachstum

Als führender Akteur in der Padel- und Racketsport-Branche setzt Playtomic konsequent auf die Optimierung der Nutzererfahrung in der App, insbesondere in den Bereichen Buchung, Matchmaking und Community-Interaktionen. Gleichzeitig prüft das Unternehmen kontinuierlich neue Möglichkeiten und Kanäle zur Schaffung zusätzlicher Werte für seine Partnerclubs und Spieler. Diese strategische Initiative stärkt erneut Playtomics Position als weltweit führende Plattform zur Förderung der Racketsport-Community.

Playtomic verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum, mit einem Bruttoumsatz von über 240 Millionen Euro im Jahr 2024 – angetrieben durch eine jährliche Wachstumsrate von 40%. Das Unternehmen erreicht mittlerweile 6.000 Clubs und verzeichnet monatlich 1,5 Millionen aktive Spieler, was die zunehmende globale Popularität von Padel eindrucksvoll unterstreicht.

Playtomic ist in 63 Ländern vertreten, wobei Padel in strategischen Märkten wie den USA, Großbritannien, Deutschland und der APAC-Region (Asien-Pazifik) zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Fokus liegt insbesondere auf dem US-Markt, wo Padel ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Bereits über 50 Clubs wurden in die Plattform integriert – mit einer prognostizierten Marktentwicklung, die bis 2026 auf 3.000 Plätze ansteigen soll.

Playtomic mit globaler Expansion

Zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde äußerte sich Félix Ruiz, CEO von Playtomic: „Playtomic expandiert rasant weltweit – insbesondere in den USA – und diese Nachricht könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Wir freuen uns sehr über diese Kapitalerhöhung und sind überzeugt, dass unsere Kunden nicht nur von technologischen Verbesserungen profitieren, sondern auch von Playtomics globaler Expansion, da diese unsere Community weiter bereichert.“

Die Finanzierungsrunde wurde von Match Invest, einem Investmentvehikel unter der Leitung von Félix Ruiz, sowie dem renommierten Fonds LFH (Luxembourg Finance House, im Besitz von Frank Zweegers) angeführt. Zu den weiteren namhaften Investoren zählen die Fonds Bonsai und Arconas sowie die bestehenden Investoren GP Bullhound und FJ Labs. Zudem hat Playtomic eine Fremdfinanzierung in Höhe von zehn Millionen Euro von der spanischen Bank Santander erhalten.

Weitere Informationen über Playtomic erhalten Sie nach einem Download der Playtomic-App oder auf https://playtomic.io/.

Playtomic – Community-Plattform für Racketsport



Playtomic ist die führende globale Community-Plattform für Racketsport-Clubs und Spieler. Über die App können Nutzer schnell und unkompliziert Plätze für Padel, Tennis oder Pickleball suchen und buchen. Außerdem können sie neue Spielpartner finden, sich mit Gleichgesinnten vernetzen oder ihre Fähigkeiten verbessern.

Als treibende Kraft hinter einer aktiven und dynamischen Racketsport-Community ist Playtomic mittlerweile in 63 Ländern vertreten und wird von mehr als drei Millionen Spielern in über 6.000 Partner-Clubs mit insgesamt mehr als 23.000 Plätzen genutzt.