Rom als Vorbereitung auf die French Open?

Nachdem die French Open in den September verlegt wurden, überlegen auch die Veranstalter des Masters in Rom, das Event in den Herbst zu verschieben.

Angefangen mit der Absage von allen Tennisveranstaltungen bis einschließlich zum 7. Juni, folgte eine überraschende Verschiebung der French Open auf den Zeitraum vom 20. September bis 4. Oktober. Diese Verschiebung sorgte zum einen für viel Verärgerung wegen mangelhafter Kommunikation mit den Spielern und den Veranstaltern weiterer Turniere. Zum anderen trifft auch die Terminwahl auf nicht viel Zuspruch. Denn die French Open würden genau eine Woche nach dem Herren-Finale der US Open beginnen. Außerdem sollen parallel der Laver Cup sowie verschiedene 250er-Events und Damenturniere in Asien stattfinden.

„Wir wären sehr gerne das Vorbereitungsturnier auf die French Open”

Da wegen der anhaltenden Corona-Krise auch das Masters 1000-Turnier in Rom abgesagt wurde, suchen die Veranstalter der Internazionali BNL d’Italia nun nach einem alternativen Termin. „Wir überlegen, das Turnier dieses Jahr zu verschieben”, sagte Angelo Binaghi, Präsident des italienischen Tennisverbandes. Am liebsten würde er das Turnier in der Woche nach den US Open platzieren: „Wir wären sehr gerne das Vorbereitungsturnier auf die French Open.“

Aufgrund der chaotischen Lage im Terminkalender der Turniere ist auch die Austragung der US Open zu diesem Zeitpunkt nicht gesichert. Wie die Veranstalter verkündeten, ziehen sie verschiedene Planungsoptionen in Betracht. Binaghi ist sich aber sicher, dass er das Masters in Rom austragen will. Obwohl Rom traditionell auf roter Asche gespielt wird, wären die Veranstalter auch bereit, das Turnier auf einem anderen Belag auszutragen. „Wir würden es gerne in Rom haben, aber wir sind bereit, es jederzeit und auf jedem Belag zu spielen”, sagte Binaghi gegenüber Sky Sports 24.