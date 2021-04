Rückenprobleme: Petkovic sagt ihren Start in Sandplatz-Saison in Charleston ab

Köln (SID) – Tennisspielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) hat wegen einer Rückenverletzung den Start in die Sandplatz-Saison verpasst. Die 33-Jährige musste ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Charleston/North Carolina am Ostermontag vor ihrem angesetzten Auftaktmatch gegen die Kasachin Julia Putinzewa absagen. Das teilte der Turnierveranstalter via Twitter mit.

Am Dienstag vor genau sieben Jahren hatte Petkovic beim Turnier in Charleston einen ihrer sechs Turniersiege im Einzel auf der WTA-Tour gefeiert.