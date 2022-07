Russische Spielerin Kasatkina mit Coming-Out

Moskau (SID) – Die russische Tennisspielerin Darja Kassatkina hat sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt. In einem Interview mit dem YouTuber Witia Krawtschenko am Montag erklärte die 25-Jährige, dass sie derzeit eine Freundin habe. Außerdem postete Kassatkina am Abend ein Foto mit ihrer Freundin auf Instagram. In Russland werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht anerkannt.

Kassatkina liegt aktuell auf Platz zwölf der Weltrangliste und ist damit beste russische Spielerin. Am Hamburger Rothenbaum war Kassatkina an Position zwei gesetzt, scheiterte aber überraschend an der Tschechin Katerina Siniakova in drei Sätzen. Kassatkina spielt seit 2014 bei den Profis und konnte auf der Tour bislang vier WTA-Turniere gewinnen.