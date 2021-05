Sabine Lisicki wird Tennis Channel-Expertin und gewährt Comeback-Einblicke

Tennis Channel International ist der weltweit einzige Streaming-Anbieter, der sich ausschließlich auf Tennis fokussiert. Nun wird das Angebot um ein Highlight erweitert, denn der Tennis Channel International arbeitet künftig mit Sabine Lisicki zusammen.

Sie stand 2013 im Endspiel von Wimbledon, war zwischenzeitlich die Nummer 12 der WTA-Weltrangliste und hält den Rekord für den schnellsten Aufschlag der WTA-Tour: Sabine Lisicki zählt zu den bekanntesten deutschen Tennisspielerinnen der letzten Jahre. Nach einem Kreuzbandriss im Winter arbeitet die 31-Jährige aktuell an ihrem Comeback, das sie im Sommer feiern will, und gibt bei Tennis Channel International zum Auftakt der Kooperation tiefe Einblicke hinter die Kulissen.

Für Abonnenten des Tennis Channel ist Sabine Lisicki ab sofort im Format “Tennis is…” zu sehen, in dem es vor allem um ihren Weg zurück auf die Tour geht. Lisickis Leidenszeit ist eine lange und eine, die körperlich und mental eine große Herausforderung darstellt. Die Crew von Tennis Channel International begleitete die Profi-Spielerin wochenlang in allen Phasen der Reha und zeigt auch die schwierigen Zeiten der Reha.

Lisicki exklusiv in mehreren Tennis Channel-Formaten

Nach dem erfolgreichen Kickoff mit “Tennis is…” beginnt die Zusammenarbeit zwischen dem Tennis Channel International und Sabine Lisicki aber erst richtig. Die gebürtige Troisdorferin wird in einigen exklusiven Sendungen zu sehen sein und auch als Gast-Kommentatorin und Expertin bei verschiedenen Live-Events im Tennis-Kalender mitwirken.

Vor der ihrem Tennis Channel-Debüt sprach Lisicki mit tennis MAGAZIN über die bevorstehende Kooperation mit dem Tennis-Portal:

Hallo Sabine, Tennis Channel International zeigt nun ein erstes Video mit dir On-Demand. Was können wir vom Format „Tennis is…“ erwarten? Worüber erzählst du?

Lisicki: In dieser ersten Produktion geben wir einen kleinen Einblick hinter die Kulissen meiner Reha. Nach meiner Knie-Operation arbeite ich zur Zeit an meinem Comeback. Da es nicht das erste Mal ist, dass ich lange Zeit verletzt war, ist es körperlich aber auch mental eine große Herausforderung. Ich versuche, meine Erfahrungen in dieser schweren Zeit zu teilen und so auch den Tennis Channel-Zuschauern Mut zu machen.

Du gibst also exklusive Einblicke nicht nur dein Tour-Leben, sondern auch in deine Arbeit zum Comeback?

Lisicki: Ja, das war auch etwas ungewohnt und ich musste mich schon überwinden. Die Tennis Channel-Crew war schließlich immer dabei, auch als es schwierig wurde. Ich kann sagen, dass es wirklich ehrliche Einblicke hinter die Kulissen sind.

„Tennis is…“ ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Was ist noch in der Planung?

Lisicki: Da will ich gar nicht zu viel verraten. Aber es sind verschiedene, coole Formate geplant, in denen ich meine kreative Seite vor und hinter der Kamera entdecken kann. Zum Beispiel werde ich auch als Gast-Kommentatorin zu hören sein bei einigen Spielen. Es ist sehr aufregend und ich freue mich sehr darauf.

Als Gast-Kommentatorin? Das ist recht ungewöhnlich, oder? Schließlich bist du noch auf der Tour, arbeitest an deinem Comeback.

Lisicki: Ja, das stimmt. Ich habe allerdings schon erste Erfahrungen gesammelt. Es macht mir Spaß, Spiele zu analysieren und zu kommentieren. Man hat einfach eine andere Sicht auf die Matches und ich kann so auch mein Wissen einbringen, um Tennis den Fans noch ein Stück näher zu bringen.

Ist diese Welt der Medien eine, die du dir auch nach deiner Karriere vorstellen könntest? Also die Arbeit als Expertin und Kommentatorin?

Lisicki: Es ist definitiv eine Option, dies nach der Karriere auszubauen. Ich habe schließlich sehr viele verschiedene Erfahrungen auf der Tour gesammelt. Erfolge, Niederlagen und natürlich auch die psychischen Aspekte des Profisports kann ich den Zuschauern näher bringen und aus einer anderen Perspektive darstellen. Aber zunächst konzentriere ich mich natürlich auf mein Comeback. Was nach der Karriere dann letztlich passiert, werden wir sehen.

