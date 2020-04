Sandtastisch: Die Produktion von Tennismehl

Die Rohstoffe, in diesem Fall die Dachpfannenscherben und Porotonsteine, werden mittels eines Radladers, der zwei bis drei Kubikmeter mit der Schaufel aufnehmen kann, in einen großen Trichter gekippt, der in einer Produktionshalle steht. Dort wird das Material von dem Trichter zur Vorbrechanlage geleitet.

Der Vorbrecher zerkleinert in der ersten Stufe die Rohstoffe nur grob. Nach dem Vorbrecher fließt das Material über ein Förderband in ein großes Vorratssilo, das zur Zwischenlagerung dient und ca. 30 Tonnen aufnehmen kann. Fremdkörper in den Rohstoffen, wie z.B. Nägel oder andere Eisenteile, werden auf dem Transportband durch Magnete herausgezogen, da sonst die Siebe kaputtgehen würden. Wenn das Silo voll ist, kann der Vorbrecher ausgeschaltet werden. Vom Silo aus wird nun das Material nach und nach in einen Kreislauf geführt. Dieser Kreislauf besteht aus einem Feinbrecher und einer Siebanlage. Die Rohstoffe werden in diesem permanenten Kreislauf kleingebrochen und danach über verschiedene Siebe abgesiebt, die direkt übereinander angeordnet sind. Das oberste Sieb hat noch relativ grobe quadratische Maschen. Mit jeder weiteren Ebene werden die Siebe immer feiner. Das unterste Sieb ist so engmaschig, dass aus der Körnung Tennismehl produziert werden kann.

Fällt das Material durch das unterste Sieb, dann ist das Ziegelmehl fertig und fließt über ein weiteres Förderband aus der Produktionshalle nach draußen. Der fertige Sand wird mit einem Radlader aufgenommen und in eine Halle gefahren, wo der Sand bis zur Abholung gelagert wird. Sollte der Rohstoff noch nicht entsprechend klein genug gebrochen sein, fließt er wieder zurück über ein Förderband in den Kreislauf zum Feinbrecher. Hier wird das Material erneut nachgebrochen. Dabei fällt das Material in einen Rotor. Durch die Umdrehungsgeschwindigkeit bricht der Rotor das Material und wird dann wieder zurück zur Siebanlage transportiert. Je feuchter das Klima oder der Rohstoff ist, desto mehr setzen sich die Siebe zu, vor allem die unteren Feinsiebe.

Wenn sich die Siebe zu sehr zusetzen, muss im schlimmsten Fall die Produktion gestoppt und die Siebe ausgetauscht werden. Die Siebe sind zwar beheizt, um Feuchtigkeit vorzubeugen, aber das Zusetzen der Siebe kann dadurch nicht komplett verhindert werden. Der Wechsel eines Siebes dauert in der Regel bis zu 30 Minuten. Kommt es zum Austausch eines Siebes, lässt die Produktionsleistung des Tennismehls pro Stunde extrem nach. Bei guten Bedingungen, warm und trocken, werden circa sieben bis acht Tonnen Tennismehl je Stunde produziert. Im Winter bei schwierigen Wetterverhältnissen sind es nur zwei bis drei Tonnen pro Stunde. Der Produktionsprozess wird regelmäßig streng kontrolliert, um qualitativ hochwertigen roten Sand herzustellen.

Infos Boretius Baustoffe