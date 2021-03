SID-Kalenderblatt am 11. März: Seles löst Graf als Nummer eins ab

Hamburg (SID) – Die „Gräfin“ als Nummer eins der Welt – daran haben sich die deutschen Tennis-Fans Anfang der 90er längst gewöhnt. Steffi Graf hat die Rekordzeit von 1302 Tagen auf dem Thron gesessen, ehe sie dann aber doch eine 17 Jahre alte Aufsteigerin aus dem damaligen Jugoslawien verdrängt: Am 11. März 1991 schiebt sich Monica Seles an der deutschen Ausnahmespielerin vorbei und schickt sich an, die Szene auf Jahre zu dominieren.

In dem Jahr gewinnt Seles alle drei Major-Turniere, bei denen sie an den Start geht – nur Wimbledon lässt sie aufgrund kleinerer Probleme aus. Das Turnier auf dem „heiligen Rasen“ sollte sie auch 1992 nicht gewinnen, Graf behält in zwei Sätzen die Oberhand. Die restlichen Grand Slams räumt Seles ab, die auch 1993 bei den Australian Open ihre Erfolgsgeschichte fortsetzt.

Dann kommt der Tag, der die Tenniswelt erschüttert und für Seles alles verändert. Beim Turnier in Hamburg stößt ihr der psychisch gestörte Günter Parche – ein Fan von Graf – beim Seitenwechsel während des Viertelfinals ein Messer in den Rücken. Seles, die 1994 die US-Staatsbürgerschaft annimmt, bleibt zwei Jahre der Tour fern. 1995 wird sie bei ihrem Comeback neben Graf als zweite Nummer eins der Welt geführt.

1996 gewinnt Seles noch zum vierten Mal die Australian Open, ihren insgesamt neunten Grand-Slam-Titel. Im Finale schlägt sie Anke Huber und heimst danach weitere Titel ein. Doch an die große Dominanz der Zeit vor dem Attentat kann sie nie mehr anknüpfen.