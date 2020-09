Sieben Masken, sieben Namen: Osaka setzt in New York ein Zeichen

New York (SID) – Die frühere Turniersiegerin Naomi Osaka hat ihr Auftaktmatch bei den US Open für ein Statement gegen Polizeigewalt in den USA genutzt. Die Japanerin trug vor und nach ihrem Match gegen ihre Landsfrau Misaki Doi (6:2, 5:7, 6:2) einen schwarzen Mund-Nase-Schutz, auf dem der Name Breonna Taylor stand. Taylor war im März in Louisville von der Polizei erschossen worden.

Osaka hatte bereits in der vergangenen Woche beim Vorbereitungsturnier in New York auf die institutionalisierte Gewalt gegen Schwarze aufmerksam gemacht, in dem sie zu ihrem Halbfinale nicht antreten wollte und die Organisatoren damit zwang, die Matches zu verlegen. Zu den US Open habe sie sieben Masken mit Namen von Opfern von Polizeigewalt mitgebracht, für jedes Match bis zum Finale eine.

„Es ist sehr traurig, dass sieben nicht genug sind für die Anzahl von Namen“, sagte Osaka. Die US-Open-Siegerin von 2018 ist Tochter einer Japanerin und eines Vaters aus Haiti. Aufgewachsen ist die 22-Jährige in Long Island/New York. „Mir ist bewusst, dass Tennis in aller Welt geschaut wird, und vielleicht gibt es jemanden, der Breonna Taylors Geschichte nicht kennt“, sagte Osaka.