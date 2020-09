US Open: Siegemund und Zvonareva im Doppelfinale von New York

New York (SID) – Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund vertritt die deutschen Farben im Damendoppel-Finale der US Open in New York. Die 32-Jährige aus Metzingen zog an der Seite der Russin Vera Zvonareva beim ersten gemeinsamen Turnier zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers ein. Das Duo schlug die ebenfalls ungesetzten Anna Blinkova/Veronika Kudermetova (Russland) 5:7, 6:3, 7:5.

Die Finalgegnerinnen ermitteln Asia Muhammad/Taylor Townsend (USA) und die an Nummer drei gesetzten Nicole Melichar/Yifan Xu (USA/China).

Siegemund hatte von Beginn an Probleme mit ihrem ersten Aufschlag und kassierte im ersten Satz das Rebreak zum 4:4 und das Break zum Satzverlist. Im dritten Satz kamen Siegemund und Zvonareva dann über den Kampf zum Erfolg, selbst nach einem Break steckten sie nicht auf und buchten schließlich das heißersehnte Finalticket. Siegemund hatte 2016 bei den US Open die Mixedkonkurrenz an der Seite von Mate Pavic (Kroatien) gewonnen.