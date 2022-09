Tallinn: Siegemund scheitert an Auftakthürde

Tallinn (SID) – Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Tallinn/Estland bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 34-Jährige aus Metzingen unterlag in ihrem Auftaktmatch der an neun gesetzten Schweizerin Jil Teichmann mit 4:6, 6:7 (7:9). Teichmann nutzte nach 2:11 Stunden ihren zweiten Matchball.

Für Siegemund war es das dritte Erstrunden-Aus in Folge. Zuvor war sie schon bei den US Open und im slowenischen Portoroz direkt ausgeschieden.