Tatjana Maria und Venus Williams: Neuer Altersrekord im Damentennis

84 Jahre und einen Tag: Tajana Maria und Venus Willimas stellten in der ersten Runde beim WTA-Turnier in Hobart einen neuen Altersrekord im Damentennis auf.

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria, 38 Jahre alt und zweifache Mutter, ist auf der WTA-Tour für gewöhnlich die ältere Spielerin, wenn sie zu ihren Matches antritt. In der ersten Runde von Hobart, Hauptstadt der australischen Insel Tasmanien, war sie aber die Jüngere. Denn sie traf auf die Grande Dame des Damentennis: Venus Williams. Die siebenfache Grand Slam-Siegerin ist inzwischen 45 Jahre alt und denkt noch nicht ans Aufhören.

Addiert man nun das exakte Alter beider Damen bis auf den Tag genau zusammen, kommt man auf 84 Jahre und einen Tag. Seit Gründung der WTA-Tour 1973 gab es kein „älteres Match“ im professionellen Damentennis. Maria gewann die Partie gegen den US-Altstar mit 6:3, 6:4 und feierte ihren ersten Saisonsieg 2026, nachdem sie in der Vorwoche beim WTA-Turnier in Brisbane gegen das australische Nachwuchstalent Emerson Jones, 17 Jahre alt, verloren hatte. Erst also eine Niederlage gegen einen Teenager, dann der Erfolg gegen eine gefeierte Veteranin des Sports – so groß ist die Alters-Bandbreite auf der WTA-Tour.

Venus Williams: „Es ist so aufregend“

„Jeder liebt Venus, ich liebe sie auch“, sagte Maria hinterher halb entschuldigend: „Es war eine Ehre für mich gegen sie heute antreten zu dürfen, denn ich habe noch nie gegen sie gespielt – obwohl ich mit ihr auf der Tour aufgewachsen bin. Wir leben um die Ecke, wir sind Nachbarn. Ich kenne sie sehr gut. Auch meine Tochter ist ein Fan von Venus.“

Williams ihrerseits hatte Probleme mit den äußeren Bedingungen. „Ich hatte das Gefühl, dass ich bei diesem Wind nicht gut spielen konnte. Dass ich dadurch nicht meine gewohnte Leistung abrufen konnte, war schon enttäuschend. Ich muss nun einfach weitermachen und mir meine Sporen verdienen. Ich war ja auch eine Weile weg.“ Williams hatte 2025 nach den US Open kein Match mehr bestritten. In Auckland zu Beginn der neuen Saison kehrte sie auf die Tour zurück und verlor gleich zu Beginn gegen Magda Linette.

Tatjana Maria jetzt gegen Anna Bondar

Für Williams, die derzeit auf Platz 576 der Weltrangliste steht, sind die jüngsten Ergebnisse aber kein Grund, sich nun Sorgen um ihren Start bei den Australian Open 2026 machen zu müssen. Sie hatte von den Veranstaltern eine Wildcard bekommen und wird das erste Mal seit 2021 wieder in Melbourne antreten. Dadurch ist sie die älteste Dame, die jemals bei den Australian Open spielen wird. Den Rekord hielt bisher die Japanerin Kimiko Date-Krumm, die 2015 mit 44 Jahren am ersten Grand Slam-Turnier des Jahres teilnahm. „Das ist alles so aufregend. Ich kann es kaum erwarten zurückzukehren. Ich werde daraus lernen und weitermachen“, sagte Williams.

Für Tatjana Maria geht es dagegen in Hobart weiter. Allerdings wird sie im Achtelfinale nicht auf ihre Landsfrau Ella Seidel treffen, sondern auf Anna Bondar. Die Ungarin schlug Seidel glatt mit 6:0, 6:1. Gegen Bondar, 28, ist Maria dann wieder die „alte Strategin“, die sich mit ihren gefürchteten Slice-Bällen ins Viertelfinale spielen will.