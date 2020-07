ATP und WTA sagen Turniere in China ab

Shanghai (SID) – Aufgrund der Corona-Pandemie sind die für Herbst geplanten Tennisturniere in China abgesagt worden. Das gaben die ATP und WTA am Freitag bekannt. Davon betroffen sind vier ATP-Turniere und sieben WTA-Veranstaltungen. Darunter fallen auch das Shanghai Masters der Herren und die WTA-Finals der Damen in Shenzhen.

Die chinesischen Behörden hatten jüngst beschlossen, dass bis auf die Testevents für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking bis zum Jahresende keine Sportveranstaltungen durchgeführt werden dürfen.

All seven WTA tournaments that were scheduled in China on WTA’s 2020 provisional calendar will not be held —> https://t.co/IJ5loZWicp pic.twitter.com/pybLjofLmi — wta (@WTA) July 24, 2020

„Wir sind sehr enttäuscht, dass unsere Weltklasse-Veranstaltungen in China in diesem Jahr nicht stattfinden werden“, sagte der WTA-Vorsitzende Steve Simon. ATP-Chef Andrea Gaudenzi erklärte: „Wir respektieren die Entscheidung der chinesischen Regierung.“

The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing. — ATP Tour (@atptour) July 24, 2020

It's probably been posted before but here's rules for the public attending WTA Palermo (from the tournament's website) pic.twitter.com/ANvRzGaGry — Oleg S. (@AnnaK_4ever) July 21, 2020

Zu Beginn der Woche wurde bereits das ATP-Turnier in Washington und damit der Restart der Herren-Tour abgesagt. Dadurch stiegen auch die Zweifel an der Austragung der US Open (31. August bis 13. September). Die Damen-Tour plant ihren Start am 3. August mit dem Turnier in Palermo.

The ATP & organisers of the @CitiOpen have announced the cancellation of the 2020 Citi Open. — ATP Tour (@atptour) July 21, 2020