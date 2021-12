Tennis: Forget tritt als Turnierdirektor der French Open zurück

Auf der Meldeliste für den ATP Cup fehlt hingegen der spanische Superstar Rafael Nadal. Der 35-Jährige, der zuletzt von einer hartnäckigen Fußverletzung außer Gefecht gesetzt worden war, hatte im vergangenen Monat angekündigt, neben einem Einladungsevent in Abu Dhabi im Dezember ein weiteres Turnier Down Under als Vorbereitung auf die Australian Open zu spielen.