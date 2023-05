Tennis: „Mama“ Switolina siegt in Straßburg

Tennisprofi Elina Switolina hat beim WTA-Turnier in Straßburg den Titel geholt. Die Ukrainerin setzte sich am Samstag im ersten Finale nach der Geburt ihrer Tochter 6:2, 6:3 gegen Anna Blinkowa durch. Für die 28-Jährige ist es der erste große Erfolg seit August 2021, wo sie in Chicago den 16. und bisher letzten Titel auf der WTA-Tour gefeiert hatte.

Switolina ist mit dem französischen Tennisprofi Gael Monfils verheiratet, im Oktober vergangenen Jahres kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Seitdem hatte sich Switolina, momentan auf Platz 508 der Weltrangliste geführt, auf ihre Tour-Rückkehr vorbereitet. Nun gelang beim 250er-Turnier in Ostfrankreich der vorläufige Höhepunkt des Comebacks.

Bei den am Montag beginnenden French Open trifft Switolina am Montag auf die an Nummer 28 gesetzte Martina Trevisan aus Italien. Switolina hat das Turnier 2010 als Juniorin gewonnen, im Seniorenbereich stehen bisher drei Viertelfinalteilnahmen zu Buche.