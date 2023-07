Tennis: Noha Akugue feiert ersten Sieg auf WTA-Tour

Tennis-Talent Noma Noha Akugue hat bei ihrem Heimspiel am Hamburger Rothenbaum den ersten Sieg auf der WTA-Tour gefeiert. Die 19-Jährige, die in der Hansestadt mit einer Wildcard antritt, setzte sich am Montag 7:5, 6:4 gegen die Brasilianerin Laura Pigossi durch. Im Achtelfinale trifft die deutsche Meisterin von 2020 auf Donna Vekic (Kroatien/Nr. 1) oder die Australierin Storm Hunter.

Bereits am Vortag hatte Tamara Korpatsch durch ein 3:6, 6:2, 6:1 gegen die Argentinierin Maria Carle das Achtelfinale erreicht. Neben Korpatsch und Noha Akugue schlagen aus deutscher Sicht auch Jule Niemeier, Eva Lys und Ella Seidel am Rothenbaum auf.