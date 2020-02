Tennis: Siegemund nach Auftaktsieg in Doha nun gegen Barty

Köln (SID) – Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (Metzingen) hat beim mit 3,2 Millionen Dollar dotierten WTA-Turnier in Doha die zweite Runde erreicht. Die 31-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktspiel gegen die Kasachin Jaroslawa Schwedowa nach 1:20 Stunden 6:3, 6:2 durch. Ihre nächste Gegnerin ist die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien).

Zweite deutsche Teilnehmerin in der katarischen Hauptstadt ist Julia Görges (Bad Oldesloe). Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018 trifft in ihrem Erstrundenmatch auf die an Nummer 15 gesetzte Griechin Maria Sakkari.