Fernando Verdasco für zwei Monate gesperrt

Köln (SID) – Der spanische Tennis-Routinier Fernando Verdasco hat eine freiwillige zweimonatige Doping-Sperre durch die International Tennis Integrity Agency (ITIA) akzeptiert. Das gab die Organisation am Mittwoch bekannt. Der Australian-Open-Halbfinalist von 2009 war im Februar 2022 bei einem Challenger-Turnier in Rio de Janeiro positiv auf die Substanz Methylphenidat getestet worden. Das ist ein Medikament gegen das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS).

Unbeabsichtigter Verstoß

„Die ITIA erkennt an, dass der Spieler nicht die Absicht hatte zu betrügen, dass sein Verstoß unbeabsichtigt und unabsichtlich war“, heißt es in der Erklärung. Da Fernando Verdasco den Verstoß zugegeben und erklärt habe, dass er die Diagnose ADHS erhielt, belaufe sich die Sperre nur auf zwei Monate (statt wie ursprünglich vorgesehen für zwei Jahre). Der 38-Jährige habe demnach lediglich vergessen, seine Ausnahmegenehmigung für therapeutische Zwecke zu verlängern. Dies sei aber inzwischen nachgeholt worden.

Die Sperre läuft bis zum 8. Januar 2023. Anschließend ist Verdasco wieder spielberechtigt.

Fernando Verdasco erreichte im April 2009 sein höchstes Ranking mit Position sieben in der Weltrangliste. Aktuell steht der Spanier an Rang 125 und ist vermehrt auf der Challenger-Tour unterwegs. Seinen letzten Titel gewann der 39-jährige Linkshänder 2022 beim Challenger-Event in Monterrey. Auf der ATP-Tour liegt sein letzter Triumph bereits sechs Jahre zurück: 2016 besiegte er im Finale von Bukarest den Franzosen Lucas Pouille.