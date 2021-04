Tennisspieler ohne Rückhand sorgt für Furore im Netz

Hamburg (SID) – Vorhand rechts, Vorhand links: Der US-amerikanische Nachwuchs-Tennisspieler Teodor Davidov schwingt sich mit seiner außergewöhnlichen Technik zu einem echten Netzphänomen auf. Der Junge, der in der Altersklasse unter 12 Jahren antritt, spielt ohne Rückhand. Stattdessen wechselt er die Hand und schlägt auf beiden Seiten Vorhandbälle.

Beim „Adidas Easter Bowl“ in den USA kam Davidov mit seiner Spielweise bis ins Viertelfinale und gewann zugleich viele Fans im Internet. Mehr als 400.000 Menschen klickten ein Video von ihm bei Twitter. „Ich will nicht beliebt sein“, sagte Davidov dem Portal Racquetwire, wichtiger sei ihm, Profi zu werden. Dem Jungen aus Denver steht bis dahin noch ein weiter Weg bevor – den von jetzt an eine Menge Fans begleiten werden.

Wobei die Spielweise nicht ganz neu ist. Sowohl im Männer- als auch im Damentennis gibt es Vorreiter. Beverly Baker Fleitz aus den USA schaffte es 1955 gar als „Beidhänderin“ ins Finale von Wimbledon.