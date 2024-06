Thomas Helmer – Europameister mit einem Faible für Tennis

Thomas Helmer wurde 1996 mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in England Europameister. Was viele nicht wissen: Er ist großer Tennisfan. tennis MAGAZIN hat ihn zu einem kleinen Match und zum Plausch getroffen.

Mit tennis MAGAZIN Chefredakteur Andrej Antic sprach Helmer über verschiedenste Dinge. Verletzungen, Begegnung mit der Queen und Nelson Mandela sowie Anekdoten zu Boris Becker. Außerdem gab er seinen Tipp für die diesjährige EM in Deutschland ab.

Thomas Helmer – Die Queen, Nelson Mandela & Boris Becker

Beim EM-Sieg 1996 in England ist Thomas Helmer einer von fünf Spielern, die alle sechs Machtes auf dem Weg zum Titel spielen. Teil der Siegerehrung im legendären Wembley-Stadion war auch ein Händeschütteln mit der Queen. Diese teilt sich übrigens mit Helmer das Geburtsdatum. In den 1990er-Jahren traf die Mannschaft bei einer Reise nach Südafrika den gerade aus der Haft entlassenen Nelson Mandela. „Der Mann hatte so eine positive und fröhlich Ausstrahlung“, schwärmt Helmer.

Lustige Geschichten erlebte der gelernte Mittelfeldspieler und Verteidiger mit Tennis-Ikone Boris Becker. Nach dem EM-Triumph 1996 feierte die Mannschaft ausgelassen. Becker, der sich in Wimbledon das Handgelenk gebrochen hatte, war im gleichen Hotel und beteiligte sich an den Feierlichkeiten. Als die Engländer keine Getränke mehr ausschenken wollten, machte „Bumm-Bumm-Boris“ kurzen Prozess. „Er hat dann in allen Zimmern die Minibar geplündert“, blickt Helmer zurück.

Turnier im Trainingslager

Auch wenn er während seiner aktiven Zeit gerne mehr Tennis mit den Mannschaftskollegen gespielt hätte, fehlte dazu meistens die Zeit. Bei einem Trainingslager mit Borussia Dortmund gab es dann allerdings doch ein kleines Turnier. Im Einzel war Helmer schnell raus, doch im Team mit dem späteren HSV-Trainer Frank Pagelsdorf gewann er das Doppel. „Bei Dortmund gab es das Zimmer Dirk Hupe und Frank Pagelsdorf. Die hatten immer zwei Taschen dabei. Eine mit Sportsachen, die andere mit Süßigkeiten. Wir haben abends immer angeklopft, ob sie uns was abgeben“, erinnert sich Helmer amüsiert.

So tippt Helmer die EM 2024

Thomas Helmer ist überzeugt, dass die Deutschen mindestens bis ins Halbfinale kommen. In der Gruppenphase tippt er auf drei Siege. Ein 3:0 im Eröffnungsspiel gegen Schottland, ein 4:1 gegen Ungarn und ein etwas knapperes 2:1 gegen die Schweiz. Als Topstars im deutschen Team hat er Florian Wirtz und Jamal Musiala auserkoren. Neben Deutschland sieht Helmer Frankreich, Italien und England als Favoriten. Die Franzosen müssten nur als Team funktionieren, die Engländer haben mehrere Spieler in Topform (Jude Bellingham, Phil Foden etc.) und die Italiener sind als Titelverteidiger allgemein schwer zu bespielen. Für eine Überraschung könnten in seinen Augen die Österreicher um Coach Ralf Rangnick sorgen.