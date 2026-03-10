Titelverteidigerin Andreeva fliegt in Indian Wells raus: „F*** you all!“

Mirra Andreeva verliert nach der Niederlage gegen Kateřina Siniaková die Nerven und beschimpft das Publikum in Indian Wells.

Die Mission „Titelverteidigung“ von Mirra Andreeva in Indian Wells endete nicht nur überraschend früh – sondern auch mit einem emotionalen Ausbruch. Nach ihrer Niederlage gegen Kateřina Siniaková in der dritten Runde verließ die 18-jährige Russin den Platz sichtlich aufgebracht, beschimpfte Zuschauer und ihre eigene Box. Beim Gang vom Court zeigte Andreeva mehrfach in Richtung Tribüne und rief „F*** you all“. Teile des Publikums quittierten die Szene mit Buhrufen.

Mirra Andreeva to the crowd ( or to her box ? ) after losing her match in Indian Wells « f*** you all. » 🇷🇺😭pic.twitter.com/Qx4Gxp58MW — 🦖 (@RamoFootball) March 9, 2026

Zuvor hatte sich auf dem Court ein intensives und nervenaufreibendes Match entwickelt. Siniaková setzte sich schließlich mit 4:6, 7:6 (5), 6:3 durch und beendete damit die Titelverteidigung der jungen Russin. Dabei hatte Andreeva stark begonnen: Nach einem frühen 0:3-Rückstand drehte sie den ersten Satz noch und gewann ihn mit 6:4. Doch im weiteren Verlauf wurde der Druck für die Favoritin spürbar größer.

Andreeva verliert die Fassung

Nach dem verlorenen Tiebreak im zweiten Satz verlor Mirra Andreeva kurzzeitig die Fassung. Die 18-Jährige schleuderte ihren Schläger zunächst auf den Boden und schlug anschließend mehrfach darauf ein, wofür sie eine Verwarnung wegen Schlägermissbrauchs erhielt. Anschließend forderte sie ihr Team, darunter Trainerin Conchita Martínez, auf, die Spielerbox zu verlassen.

Andreeva qui s’énerve sur Conchita après ce smash La pauvre a perdu beaucoup de points après cette défaite sur Siniakova pic.twitter.com/Tiix4gsgoS — TennisTemple (@tennistemple) March 9, 2026

Im dritten Satz wechselte das Momentum mehrfach, ehe Siniaková das entscheidende Break gelang. Paradoxerweise spielte Andreeva ausgerechnet beim Rückstand plötzlich wieder mutig und aggressiv – ähnlich wie bei ihrem sensationellen Turniersieg im letzten Jahr, als sie im Finale Aryna Sabalenka bezwang. Doch diesmal kam die Aufholjagd zu spät. Ein Netzroller beim Matchball besiegelte ihr Aus. Andreeva warf danach erneut den Schläger.

Andreeva: „Bin nicht stolz darauf“

Siniaková, ehemalige Weltranglistenerste im Doppel, blieb in der hektischen Schlussphase ruhig und nutzte die Unsicherheit ihrer Gegnerin konsequent aus. „Ich wusste, dass der Druck auf ihrer Seite liegt“, erklärte die Tschechin später. „Ich habe einfach versucht, das Match zu genießen, weil ich nichts zu verlieren hatte.“

this took me OUT 😭 pic.twitter.com/ST8GwF8lbY — Christian’s Court (@christianscourt) March 9, 2026

In der späteren Pressekonferenz zeigte sich die Teenagerin später einsichtig. „Darauf bin ich nicht stolz“, sagte sie über ihr Verhalten am Ende des Matches. Daran müsse sie arbeiten. Tatsächlich kämpft Andreeva immer wieder sichtbar mit ihren Emotionen, wenn Spiele unter Druck kippen. Bei den French Open 2025 verlor sie gegen Loïs Boisson in einer hitzigen Atmosphäre die Nerven.

Der sportliche Aufstieg der Russin ist rasant – doch mit dem wachsenden Erwartungsdruck muss sie offenbar noch lernen umzugehen.