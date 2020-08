Trainer infiziert: Tennisprofis Pella und Dellien verpassen Generalprobe für US Open

New York (SID) – Der Argentinier Guido Pella (ATP-35.) und der Bolivianer Hugo Dellien (ATP-94.) dürfen aufgrund eines positiven Coronatests in ihrem Team nicht an der Generalprobe für die US Open teilnehmen. Dies gaben beide in den Sozialen Medien bekannt. Der Athletiktrainer, mit dem sich die Südamerikaner gemeinsam vorbereitet hatte, wurde in der Tennis-„Blase“ von New York positiv getestet.

„Jetzt schreibt das Protokoll vor, dass ich alle zwei Tage getestet werde“, sagte Pella, der sich in Quarantäne begeben musste: „Es gibt keine andere Option, und hoffentlich werden diese zwei Wochen schnell vergehen und ich kann an den US Open teilnehmen.“

Das Grand-Slam-Turnier beginnt am 31. August in Flushing Meadows, zuvor werden am selben Ort die Western and Southern Open ausgetragen, das ATP-Turnier startet am Samstag. Das Turnier war von Cincinnati nach New York verlegt worden.

Dort soll mit strikten Maßnahmen das Coronavirus von den Turnierteilnehmern ferngehalten werden. Am Dienstag (Ortszeit) hatten die Organisatoren bereits bekannt gegeben, dass einer von 1400 Tests positiv ausgefallen sei. Die Nachverfolgung der Kontakte der betroffenen Person habe dann ergeben, dass zwei Spieler „nahen und länger andauernden“ Kontakt zum Infizierten gehabt hätten.