Turnier in Tokio: Osaka zieht wegen Bauchschmerzen zurück

Hamburg (SID) – Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat beim WTA-Turnier in Tokio wegen Bauchschmerzen zurückgezogen. Ihr Körper lasse sie nicht zu ihrem Zweitrundenspiel gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia antreten, sagte die ehemalige Weltranglistenerste in einer vom Veranstalter veröffentlichten Erklärung. Der Wettbewerb in Tokio ist Osakas Heimturnier.

„Dies ist und bleibt ein besonderes Turnier für mich und ich wünschte, ich hätte heute den Platz betreten können, aber mein Körper lässt mich nicht“, sagte Osaka, die ihr Erstrundenmatch gegen Daria Saville nach einer Knieverletzung der Australierin nach sieben Minuten kampflos gewonnen hatte. Die 24-Jährige war Titelverteidigerin des Turniers.