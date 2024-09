Überraschung vor den US Open: 36-Jährige erstmals deutsche Nummer eins

Laura Siegemund ist nach dem Doppel nun auch im Einzel erstmals die bestplatzierte Spielerin aus Deutschland. Der kleine Haken: Sie steht nur auf Platz 94.

Wenn Laura Siegemund am heutigen Montagabend (ab ca. 19:30 Uhr) auf Court 14 im USTA Billie Jean King National Tennis Center ihr Erstrundenmatch bei den US Open gegen die australische Qualifikantin Maya Joint bestreiten wird, dann wird es für die Schwäbin eine Premiere sein. Denn erstmals in ihrer Karriere bestreitet Siegemund ein Match als deutsche Nummer eins im Dameneinzel – und das im Alter von 36 Jahren. Siegemund hat in der aktuellen Weltrangliste Tatjana Maria überholt, allerdings auch deshalb, weil Maria zwölf Plätze im WTA-Ranking eingebüßt hat.

Laura Siegemund: Weltklasse im Doppel

Nun kommt eine weitere schlechte Nachricht: Siegemund steht als aktuelle deutsche Nummer eins nur auf Platz 94. Maria, 37 Jahre alt, ist inzwischen auf Platz 99 abgerutscht. Dass keine deutsche Spielerin in der Nähe der Top 50 im WTA-Ranking steht, ist eine traurige Entwicklung, die sich im deutschen Damentennis in den letzten Jahren abgezeichnet hat. In den Top 200 stehen derzeit nur zwei Deutsche, die jünger als 25 Jahre alt sind: Eva Lys (22 Jahre) auf Platz 112 und Ella Seidel (19 Jahre) auf Platz 133.

Siegemund gewann im Einzel zwei WTA-Titel (2016 in Bastad, 2017 in Stuttgart) und stand 2020 im Viertelfinale der French Open. Ihre beste Platzierung im Einzel datiert aus August 2016, als sie die Nummer 27 der Welt war. Inzwischen hat Siegemund ihren Fokus ohnehin auf das Doppel gelegt, wo sie seit Jahren zur Weltspitze gehört und in den letzten Monaten immer wieder die Chance hatte, Nummer eins der Welt zu werden. Derzeit steht die Schwäbin auf Platz 6 im Doppel-Ranking. Bei den US Open, die sie 2016 im Mixed und 2020 im Doppel gewinnen konnte, tritt sie an der Seite der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia an