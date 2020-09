US Open: Siegemund im Doppel-Finale gegen Melichar/Xu

New York (SID) – Laura Siegemund (Metzingen) bekommt es im Damendoppel-Finale der US Open am Freitag (ab 18.00 Uhr/MESZ/Eurosport) mit den an Nummer drei gesetzten Nicole Melichar/Xu Yifan zu tun. Das amerikanische-chinesische Duo setzte sich im Halbfinale am Mittwoch 6:4, 3:6, 7:6 (9:7) gegen Asia Muhammad/Taylor Townsend (USA) durch. Siegemund hatte schon am Dienstag an der Seite der Russin Wera Swonarewa als erste Deutsche seit Turniersiegerin Claudia Kohde-Kilsch 1985 das Endspiel von New York erreicht.

Die 32 Jahre alte Siegemund, die in Flushing Meadows das erste Turnier mit Swonarewa bestreitet, steht zum ersten Mal im Doppel-Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. 2016 hatte die Schwäbin ebenfalls in New York an der Seite des Kroaten Mate Pavic schon den Titel im Mixed gewonnen.