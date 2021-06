VDT-Webinar: Chancen für Tennislehrer

Am Sonntag, den 6. Juni, um 18 Uhr veranstaltet der Verband Deutscher Tennislehrer (VDT) ein Online-Webinar zum Thema „Chancen für Tennislehrerinnen und -lehrer”.

Es ist bereits die zweite Webinar-Reihe des VDT, die am Sonntag startet. Regelmäßig finden zum Ende der Woche Online-Veranstaltungen des Verbandes statt, der in Essen sitzt. Kommenden Sonntag geht es darum, welche Chancen Tennislehrerinnen und -lehrer haben.

VDT-Webinar: Wer ist dabei?

Neben VDT-Vizepräsident Carsten Lemke sind drei externe Gäste am Start. Hans-Peter Born, ehemaliger Bundestrainer, analysiert im ersten Teil des Webinars die Entwicklung der Trainerausbildung in Deutschland. Hierbei geht es besonders um Formate sowie die Zukunft des Trainer-Daseins. Eine Frage soll geklärt werden: Was braucht man in Zukunft, um optimal auf den Trainerberuf vorbereitet zu sein?

Auch tennis MAGAZIN-Chefredakteur Andrej Antic sowie der staatlich geprüfte Tennislehrer und BTV-Vereinsberater Lars Haak stellen sich den Fragen rund um den Trainerberuf. Im zweiten Teil des Webinars geht es besonders um die Unterstützung der Lehrenden durch Aktionen des Deutschen Tennis Bundes (DTB), die Verbände und durch Medien.

Zur Anmeldung für das VDT-Webinar am Sonntag um 18 Uhr geht es hier.

VDT-Webinar zusammengefasst:

Thema? Chancen für Tennislehrerinnen und -lehrer

Wann? Sonntag, 6. Juni, 18 Uhr

Wer? VDT-Vizepräsident Carsten Lemke, ehemaliger Bundestrainer Hans-Peter Born, tennis MAGAZIN-Chefredakteur Andrej Antic, BTV-Vereinsberater Lars Haak.

Wo? Zoom (Anmeldung unter diesem Link.)