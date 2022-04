Viermalige Grand-Slam-Siegerin Clijsters beendet Karriere

Hamburg (SID) – Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Kim Clijsters hat ihre Karriere beendet. Dies gab die 38 Jahre alte Belgierin in den Sozialen Medien bekannt. „Ich möchte euch mitteilen, dass ich entschieden habe, nicht mehr an Turnieren teilzunehmen“, schrieb Clijsters, deren Fokus als dreifache Mutter auf der Familie liegt.

Die einstige Weltranglistenerste hatte dem Profisport bereits zweimal 2007 und 2012 den Rücken gekehrt. 2020 war Clijsters dann zuletzt zurückgekehrt und hatte unter anderem noch einmal ohne Erfolg die US Open gespielt, die sie 2005, 2009 und 2010 gewinnen konnte. Auch bei den Australian Open hielt Clijsters 2011 die Trophäe in die Luft. Ihr letztes Match absolvierte sie im Oktober 2021 in Indian Wells.

„Ich liebe es noch immer, Bälle zu schlagen“, sagte Clijsters nun. Auf WTA-Turnieren wird sie aber künftig nur noch als Zuschauerin auftauchen.