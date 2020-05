Basilashvili wegen häuslicher Gewalt vor Gericht

Köln (SID) – Der georgische Tennisprofi Nikolos Basilashvili muss sich wegen mutmaßlicher körperlicher Gewalt gegen seine Ex-Frau vor Gericht verantworten. Das teilte die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Tiflis mit. Demnach sei der 27. der Weltrangliste angeklagt, „Gewalt gegen ein Familienmitglied in Anwesenheit eines Minderjährigen“ ausgeübt zu haben. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu drei Jahre Haft.

Basilashvilis Ex-Frau sagte dem Fernsehsender Mtavari am Sonntag, dass der Beschuldigte sie am Freitag in Anwesenheit ihres fünfjährigen Sohnes „körperlich angegriffen“ habe. Der 28-Jährige, der die Vorwürfe bestreitet, war daraufhin festgenommen worden. Gegen eine Kaution in Höhe von 27.500 Euro kam er zunächst wieder frei. Ein vorläufiger Gerichtstermin wurde auf den 16. Juli festgesetzt.

Seine Familie, die die Kaution bezahlte, bezog Stellung und wies die Vorwürfen klar zurück: „Wir erklären mit voller Verantwortung, dass die Informationen über die Gewalt nicht wahr sind. Es gibt keine Beweise dafür. Dies ist nicht der erste Fall, in dem Nikoloz‘ Ex-Frau versucht, Nikoloz und seiner Familie moralischen, finanziellen und Image-Schäden zuzufügen.“

Der georgische Tennisverband äußerte sich zu dem Vorfall wie folgt: „Zunächst möchten wir klarstellen, dass der georgische Tennisverband stets jede Form von Gewalt verurteilt hat. Der Vorfall im Zusammenhang mit Nikoloz Basilashvili wird derzeit polizeilich untersucht, und der Verband wird bis zum Abschluss der Ermittlungen weder seinen Standpunkt in dieser Angelegenheit bekannt geben noch irgendwelche Kommentare abgeben.“