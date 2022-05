Wingfield: Rabattaktion für LK-Matches

LK-Forderungsmatches mit Wingfield jetzt für Erstnutzer und ihre Spielpartner 40 Prozent günstiger.

Mit der KI-basierten Match-Validierung von Wingfield können sich Spieler, wann und wo sie wollen, zum LK-Match fordern – quasi on-demand und auf Abruf. Spontan auf dem Wingfield Court verabreden, offizielles LK-Match spielen, Ergebnis automatisch durch Wingfield prüfen, an den DTB übermitteln lassen und in der LK aufsteigen. Pünktlich zum Start in die Sommersaison bekommen Wingfield Neulinge nun ein spezielles Angebot. Spieler, die bisher noch kein LK-Match mit Wingfield bestritten haben, zahlen für ihr erstes Match statt der üblichen 12,99 Euro nur noch 7,50 Euro! Und das beste: Der Rabatt gilt auch für die jeweiligen Spielpartner. Solltest Du also bereits Wingfield Nutzer sein, lohnt es sich immer, Neulinge zum LK-Match mit Wingfield zu fordern.

Der Rabatt auf die LK-Match-Funktion wird automatisch in deinem Wingfield Account hinterlegt, sobald Du deine DTB ID im Wingfield Account hinterlegt und noch kein offizielles Match gespielt hast oder Du ein Match mit einem Nutzer gespielt hast, der diesen Service von Wingfield vorher noch nicht genutzt hat. Wie immer musst du nichts weiter tun, als dich zum LK-Match zu verabreden und dieses im LK-Modus des Wingfield Courts auszutragen.

Bitte beachte die zusätzlichen Buchungsbedingungen deines Wingfield Clubs.

>> Hier findest du den nächsten Wingfield Court in deiner Umgebung. Vergewissere dich beim Verein, ob der Wingfield Court bereits auf der Außenanlage installiert wurde.

So funktionieren LK-Matches mit Wingfield