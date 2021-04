WTA-Turnier in Köln ins nächste Jahr verschoben

Köln (SID) – Die für Mitte Mai geplante Premiere des WTA-Turniers in Köln wird in das kommende Jahr verschoben. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, mache die „weiterhin unkalkulierbaren Corona-Infektionslage“ eine Umplanung des Tennis-Events erforderlich.

„Wir haben intensiv und mit Herzblut auf dieses Event hingearbeitet und waren lange sehr zuversichtlich. Doch die unklare Infektionslage lässt uns keine andere Wahl“, sagte Turnierdirektor Oliver Müller mit Verweis auf eine enge Absprache mit den Gesundheitsbehörden und der WTA.