Der tiefe Sturz von Boris Becker

Im Nord-Süd-Gipfel Spezial, präsentiert von Lacoste, analysieren Andrej Antic (Chefredakteur tennis MAGAZIN) und Marcel Meinert (Sky) die Gefängnisstrafe von Boris Becker. Moderation: Jens Huiber (Sportradio360).

Am 29. April wurde Boris Becker am Londoner Southwark Crown Court zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Wie muss man das Urteil bewerten? Wie konnte es so weit kommen? Was waren Beckers Fehler? Was folgt aus dem Urteil für Sponsoren, Partner, Gläubiger und die Tennisszene? Und: Wie geht die Geschichte aus? Die Antworten gibt es im neuesten Nord-Süd-Gipfel.

Hier geht es zum neuesten Nord-Süd-Gipfel