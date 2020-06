Podcast: US Open – Ja oder Nein?

Beim Podcast „Nord-Süd-Gipfel“ diskutieren Andrej Antic, Chefredakteur des in Hamburg beheimateten tennis MAGAZIN, und Gerald Kleffmann, Redakteur der in München ansässigen Süddeutschen Zeitung, über die aktuellen Themen der Tour. Von A wie Agassi bis Z wie Zverev. Thema heute: Wird dieses Jahr noch Profitennis gespielt? Als Gast diskutiert DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff mit.

Was passiert mit den US Open und sollte dieses Jahr überhaupt noch Profitennis gespielt werden? Darüber diskutieren Andrej Antic (tennis MAGAZIN), Gerald Kleffmann (Süddeutsche Zeitung) sowie DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff mit Jens Huiber (Sportradio360) im aktullen Nord-Süd-Gipfel vom tennis MAGAZIN.

Hordorff blickt auch voraus auf die DTB German Pro Series mit 32 Herren und 24 Damen, die am 9. Juni in zehn deutschen Städten startet.

Hordorff über die DTB German Pro Series:

„Der Tennis Channel wird die gesamte Serie live übertragen. Einige Spiele sogar mit mehreren Kameras und Kommentatoren. Diese Serie bietet Popcorn-Matches auf nationaler Ebene. Wenn zwei Deutsche bei einem Challenger-Turnier in Deutschland gegeneinander spielen, sind diese Matches immer das Highlight. Wir wollten den Spielern mit der DTB German Pro Series eine Zielsetzung geben.“

Hordorff über ATP- und WTA-Turniere in Zeiten von Corona:

„Ein Turnier ohne Qualifikation ist für mich nichts. Ein Turnier ohne Zuschauer ist für mich äußerst fraglich. Ein Turnier ohne Reisefreiheit kommt gar nicht in Frage, wenn nicht jeder daran teilnehmen kann.“

Hordorff über die mögliche Fortsetzung der Tour:

„Wir sollten im Tennis Fingerspitzengefühl zeigen. Entweder kann man Tennis auf der gesamten Ebene spielen oder man sollte die Verantwortung haben zu sagen, dass man erst im nächsten Jahr wieder spielt.“

Hordorff über die US Open:

„Am 15. Juni soll die Entscheidung fallen, was es an Tennis dieses Jahr noch geben wird. Ich glaube, dass die US Open stattfinden werden. Es gibt viele Hygienekonzepte ähnlich zu der Fußball-Bundesliga. Ich habe große Bedenken. Die Gesundheit sollte an erster Stelle stehen – von allen Beteiligten.“

Hier gibt es den Podcast zum Anhören!