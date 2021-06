Was steckt hinter dem Medienboykott von Naomi Osaka bei den French Open?

In der 44. Ausgabe des Nord-Süd-Gipfels, präsentiert von Lacoste, diskutieren Andrej Antic (tennis MAGAZIN) und Jörg Allmeroth (tennisnet.com) über den Medienboykott von Naomi Osaka bei den French Open. Moderiert wird der Podcast wie immer von Jens Huiber (Sportradio360).

Im neuesten Nord-Süd-Gipfel wird diesmal über die Aufregung um Naomi Osaka diskutiert. Was hat Osaka, die am Sonntag ihr erstes Match bei den French Open gewann, dazu bewogen, in Paris an keinen Pressekonferenzen teilzunehmen? Darüber rätseln auch Allmeroth und Antic. 15.000 Dollar Strafe muss die Japanerin schon zahlen für ihre Nichtteilnahme. Eskaliert die Situation? Was genau steckt dahinter? Welche Rolle spielt eine junge Generation und eine veränderte Medienwelt? All das kompakt im Nord-Süd-Gipfel von tennis MAGAZIN.

Die Sendung wurde vor Osakas Rückzug von den French Open aufgenommen.

