Unboxing: Asics Gel-Resolution 9

tennis MAGAZIN hat ein den Asics Gel-Resolution 9 zugesendet bekommen und nimmt den Schuh genauer unter die Lupe.

Der Asics Gel-Resolution 9 ist laut Asics selbst eines der innovativsten Modelle. Von Athletinnen und Athleten am Asics Sport Institute of Science getestet, wurde an verschiedensten Technologien gefeilt. Das Ziel: mehr Stabilität und Komfort im Spiel.

Deshalb hat Asics beispielsweise Details an der Sohle sowie der Schnürung verbessert, um eben genau das zu gewährleisten. Was genau, erfahrt ihr in unserem Unboxing-Video.

Noch interessant zu wissen: Der Schuh ist besonders für Grundlinien-Spieler geeignet, die in langen Rallies mit vielen Richtungswechseln agieren. Asics selbst wirbt mit dem Claim „Nothing feels better than playing in Asics“ – “Es gibt kein besseres Gefühl, als in Asics zu spielen“. Ob das stimmt? Testet es selbst!

Zum Unboxing-Video: