TennisTraveller Tipp des Monats: Saisonstart im Naturhotel in Tirol

Mediterranes Klima und eine atemberaubende Bergkulisse – beides lässt sich im familiengeführten Hotel Weiss in Südtirol genießen. In Rabland/Partschins bei Meran liegt das gemütliche Hotel, das mit zwei direkt am Hotel liegen- den Sandplätzen aufwartet. Weitere Sandplätze befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Abseits der Tenniscourts findet man noch viele weitere Sportarten für einen Aktivurlaub wie etwa Wandern oder Fahrradfahren. Ein Highlight ist die hervorragende Küche. Auch Gäste mit Zöliakie oder anderen Unverträglichkeiten können hier von A-Z genießen. Ein herrlich gelegener Pool, ein kleiner Saunabereich, Massage- und Wellnessbehandlungen und wunderschön eingerichtete Zimmer machen den Urlaub einzigartig.

