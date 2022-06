TennisTraveller Tipp des Monats: See- und Sporthotel Ankum

See- und Sporthotel Ankum

Ein Tennishotel-Geheimtipp in Norddeutschland: 20 Kilometer nördlich von Osnabrück, am kleinen Ankumer See und einem anschließenden Park gelegen, finden Sie gute Bedingungen für einen ganzjährigen Tennisurlaub. Modern und schick das Hotel, herzlich das Personal. Direkt am 3-Sterne Hotel liegen sechs Sandplätze und eine helle Drei-Feld-Tennishalle mit Teppichboden. Was das Hotel bietet? Gutes Essen im Restaurant mit Terrasse – Seeblick inklusive –, einen kleinen Wellnessbereich, dazu vielseitige Sport- und Freizeitmöglichkeiten rund um das Hotel.

Mehr Infos: www.tennistraveller.net/reisetipp