Gewinnen Sie eine Woche All Inclusive auf Kos

tennis MAGAZIN verlost mit schauinsland-reisen einen Luxusurlaub für zwei Personen im Atlantica Beach Resort auf Kos.

Die griechische Insel Kos gehört zu jenen Reisezielen, die auf vergleichsweise kleinem Raum eine bemerkenswerte Vielfalt vereinen. Zwischen antiken Ruinen, kilometerlangen Stränden und lebendigen Küstenorten entfaltet sich ein Reiseziel, das sowohl Erholungssuchende als auch kulturinteressierte Besucher anspricht. Schon bei der Ankunft wird deutlich, dass Kos mehr ist als ein klassisches Badeziel. Die Insel blickt auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück und gilt als Geburtsort von Hippokrates, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Medizingeschichte.

Die Vorzüge der Insel können Sie im Atlantica Beach Resort (5 Sterne) genießen in einer weitläufigen All-inclusive-Anlage direkt am Meer in der Region Kardamena. Das Resort kombiniert gehobenen Komfort mit einem breiten Sport- und Freizeitangebot und richtet sich sowohl an aktive Urlauber als auch an Familien. Besonders hervorzuheben ist die Sportinfrastruktur: Neben Fitnessbereich, Beachvolleyball und Wassersportmöglichkeiten verfügt die Anlage über mehrere Tennisplätze. Damit bietet das Resort ideale Voraussetzungen für Tennisspieler, die auch im Urlaub regelmäßig trainieren oder einfach aktiv bleiben möchten.

Die Anlage bietet mit mehreren Pools – darunter ein 25-Meter-Sportpool – vielfältige Trainings- und Erholungsmöglichkeiten. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Wellnessprogramm mit Spa, Massagen und regenerativen Anwendungen. Kulinarisch setzt das Resort auf Vielfalt: Insgesamt sechs Restaurants servieren internationale, mediterrane und landestypische Küche im Rahmen eines All-inclusive-Konzepts. Die direkte Strandlage mit feinem Sand sowie die Nähe zu mehreren Buchten unterstreichen den Urlaubscharakter der Anlage.

Gewinnspiel: tennis MAGAZIN & schauinsland-reisen

Eine Woche All Inclusive für 2 Personen im Doppelzimmer im Atlantica Beach Resort

Zeitraum: 1. Juni – 31. Oktober 2026

All Inclusive im Atlantica Beach Resort auf Kos: So läuft die Teilnahme am Gewinnspiel