Cool und energisch: Warum Aryna Sabalenka meine Lieblingsspielerin ist

Aryna Sabalenka ist die beste Tennisspielerin der Welt. Doch nicht nur spielerisch ist sie ihren Gegnerinnen voraus, auch abseits des Platzes ist sie der größte Star der WTA-Tour. Extrovertiert, cool und energetisch. Sie ist mehr als nur eine Tennisspielerin. Genau das macht sie für mich so spannend und beeindruckend.

Für viele kommt ihr Aussehen, ihre Ausstrahlung oder Art oft zu übertrieben rüber. Auf Social Media gibt sie gerne viele Einblicke in ihr turbulentes Leben mit ihrem Verlobten Georgios Frangulis und ihrem neuen Familienzuwachs, dem Hundebaby Ash. Sie zierte schon mehrmals das Cover der Vogue und ist seit einigen Monaten die neue globale Markenbotschafterin von Gucci. Es wirkt wie ein perfektes Match.

Sabalenka sagt selbst, dass sie diese Projekte teilweise als coole Ablenkung vom so stressigen Tennisalltag sieht, wo sie immer unter Druck stehe. Sie nutzt Instagram, TikTok und Co., um ihre Persönlichkeit neben ihrer aggressiven Spielweise auf dem Platz zu zeigen. Ihr Lifestyle aus Tennis, Glamour und Spaß erweckt zumindest den Anschein davon, dass sie nicht so verkopft wie andere Spielerinnen ist. Sie braucht diese Mischung aus Tennisprofi und „Pop-Star“. Ihre letzten Jahre zeigen, dass sich dies bei ihr bewährt hat.

Seit 2023 hat sie auf konstante und überzeugende Weise elf von 13 möglichen Halbfinals bei Grand Slam-Turnieren erreicht. Achtmal stand sie im Finale, vier davon konnte sie bisher gewinnen. Auch mental wirkt sie auf dem Platz extrem stark. In den Endspielen allerdings verlor sie in der Vergangenheit öfter den Fokus und ließ sich von Dingen während des Spiels, die sie nervten, zu sehr ablenken. So büßte sie ihre spielerische Überlegenheit ein. Sie wurde dann laut, offensichtlich angefressen und verlor die Finals. Nach den Niederlagen verschwand sie in den Katakomben und zertrümmerte Schläger.

Mehr Kontrolle ihrer Emotionen

Nach ihrer Finalniederlage in Melbourne gegen Elena Rybakina zu Beginn des Jahres arbeitete sie mit ihrem Team daran, in genau solchen Situationen eine kühlen Kopf zu bewahren. Durch Atemübungen und die Kontrolle ihrer Emotionen wollten sie diese emotionalen Einbrüche vermeiden. Kurz darauf gewann sie erstmals das Sunshine Double in den USA, bestehend aus den Turniersiegen in Indian Wells und Miami. Sie setzte sich gegen ihre aktuell stärksten Gegnerinnen wie Rybakina und Coco Gauff durch und verteidigte sogar gegen Erstere einen Matchball im Endspiel. Das zeigt, wie sie weiterhin ständig daran arbeitet, ihre vermeintlich größten Schwächen zu verringern. Das finde ich sehr beeindruckend.

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Ich selbst spiele kein Tennis, interessiere mich allerdings seit ein paar Jahren sehr dafür. Dadurch, dass Aryna Sabalenka nicht nur auf dem Court präsent ist, hat sie mich direkt gefesselt. Als ich anfing, mich mehr mit Tennis zu beschäftigen, war sie Weltranglistenzweite und somit schon sehr berühmt. Sie machte mich eben nicht nur in Bezug auf Tennis neugierig.

Sabalenka als echte Entertainerin

So interessieren mich neben ihren Spielen auch ihre Outfits, ihr Content auf Social Media und ihre Kooperationen. Sie ist die beste Tennisspielerin der Welt, aber zudem auch eine echte Entertainerin. Sabalenka wirkt extrem selbstbewusst und von sich selbst überzeugt. Sie hat durchaus Ecken und Kanten in ihren Reaktionen, doch auch das macht sie so spannend. Ich finde nicht immer alles gut, was sie macht oder behauptet, doch sie wirkt alles andere als langweilig und verkörpert nicht dieses „typische Bild“ des Profisportlers. Sie zeigt, dass man auch außerhalb des Sportes Dinge tun sollte, die einen glücklich machen.

Seit einiger Zeit scheint es so, als hätte sie ihre Rolle auf der WTA-Tour gefunden. Sowohl spielerisch als auch persönlich. In Interviews ist sie lustig und schlagfertig. Nach ihren diskussionswürdigen Aussagen über Coco Gauff nach dem French Open Finale 2025 („Ich glaube, sie hat das Match nicht gewonnen, weil sie unglaublich gut gespielt hat, sondern weil ich all diese Fehler gemacht habe“) entschuldigte Sabalenka sich daraufhin öffentlich und betitelte sich selbst als „unprofessionell“. Seitdem wirkt sie im Umgang mit ihren Konkurrentinnen gelassener und respektvoller. Mit ruhigeren Charakteren wie Iga Swiatek habe sie inzwischen ein gutes und entspanntes Verhältnis.

Volle Dominanz gegen Swiatek

Ich erinnere mich gerne an das Halbfinale von Roland Garros 2025. Sabalenka, die Weltranglistenerste, spielte gegen die damalige Sandplatz-Königin Iga Swiatek. Ein superspannendes Duell auf extrem hohem Niveau. Die Belarussin spielte von Beginn an sehr druckvoll und aggressiv und konnte so den ersten Satz im Tie-Break für sich entscheiden. Nachdem sich die Polin im zweiten Satz verbesserte und diesen für sich entschied, kam es zum entscheidenden dritten Satz. Dort spielte Sabalenka mit fast fehlerlosem Tennis Swiatek an die Wand. Sie dominierte die Polin mit kraftvollen Schlägen und einer Spielkontrolle, die man gegen Swiatek selten sieht. Das gesamte Turnier konnte Sabalenka zwar nicht gewinnen, doch dieser Sieg zeigte mir, wie sehr man manchmal sein Potential ausnutzen muss, um Erfolge zu erreichen.

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Bei all ihren Erfolgen: Aryna Sabalenka musste auch schon harte Rückschläge in ihrem Leben hinnehmen. So vertstarb ihr Mentor, ihr Vater, als sie 21 Jahre alt war. Sein Tod motiviere sie, ihren Namen in der Tennis-Geschichte zu verewigen. Ihre Erfolge, wie der Sieg bei den US Open 2025, widmete sie ihm. Der Sport half ihr aus der schwierigen Zeit nach dessen Tod. Zudem beging ihr Ex-Freund, ein belarussischer Eishockeyspieler, im März 2024 Suizid, was sie sehr hart traf, obwohl sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr zusammen waren. Ich finde es sehr imponierend, nach solchen traumatischen Erfahrungen sich zurück zu kämpfen und wieder komplett seine Topform abrufen zu können.

Sabalenka als inspirierende Persönlichkeit

Die Topform bei Aryna Sabalenka sieht so aus: Ihr Spielstil ist insgesamt extrem aggressiv. Mit ihrer Vorhand als auch ihrer Rückhand schlägt sie enorm schnelle Schläge von der Grundlinie aus. Ihr Aufschlag ist zudem einer der stärksten im Damenfeld. In einem Ballwechsel versucht sie oft, so schnell wie möglich die Kontrolle zu übernehmen mithilfe von kraftvollen Returns und direktem Druck auf die Gegnerinnen. Früher wirkte ihr Spiel recht eindimensional, heute spielt sie facettenreicher mit Stopps und verbessertem Spiel am Netz.

An einem Tag gewinnt sie einen Grand Slam-Titel, und am nächsten Tag überredet sie Carlos Alcaraz, einen TikTok-Tanz mit ihr zu filmen. Beide Dinge machen Aryna Sabalenka zu einer unterhaltsamen und inspirierenden Persönlichkeit. Man sollte sich vielleicht nicht in jeder Situation ein Beispiel an ihr nehmen, wie selber betont, doch ihre Durchsetzungsfähigkeit und ihr großer Ehrgeiz machen sie für viele zu einem Vorbild – auch für mich.

Ich heiße Telsa Zeisler, bin 15 Jahre alt und besuche aktuell die 10. Klasse des Struensee Gymnasiums in Hamburg-Altona. Ich habe meinen Girls and Boys Day beim tennis MAGAZIN gemacht, da ich mich sehr für Sport interessiere. Seit neun Jahren spiele ich Fußball beim FC St. Pauli.