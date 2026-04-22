Aryna Sabalenka: „Deshalb poste ich so viel auf Social Media“

Nach ihrer Absage beim WTA-Turnier in Stuttgart kehrt Aryna Sabalenka in Madrid auf den Platz zurück. Die Weltranglistenerste spricht im Interview mit Esquire über ihre Präsenz in den Sozialen Medien.

In einem Interview mit dem US-Lifestyle-Magazin Esquire verrät Aryna Sabalenka ihre Social Media-Strategie. Sie gleiche ihre zwei Persönlichkeiten gut aus. Auf dem Court sei die 27-Jährige „recht aggressiv und emotional“, um ihr bestes Tennis abzuliefern. Abseits des Spielfeldes, sagt die Weltranglistenerste, sei sie eine ganz andere Person. „Deshalb poste ich so viel auf Social Media“, erklärt Sabalenka.

Sabalenka: „Ich möchte, dass die Leute wissen, wer ich bin”

Die Nummer eins nutzt ihre Plattformen, um sich vielseitig zu präsentieren. Zu ihrem Content zählen Trainingseinblicke, TikTok-Tänze, Lipsync-Videos, Vlogs oder Tutorials, wie zum Beispiel ihr „Match Hair Tutorial“, in dem sie ihren Zuschauern zeigt, wie sie ihre Haare für ein Tennis-Match stylt. Außerdem teilt sie ihre große Leidenschaft für Mode. Stargast auf ihrem Account ist seit neuestem ihr Cavalier King Charles Spaniel-Welpe Ash.

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Auf dem Court ist Aryna Sabalenka für ihr kraftvolles Spiel und ihren Kampfgeist bekannt. Doch das ist nicht alles, was sie ausmacht. „Ich möchte, dass die Leute wissen, wer ich im echten Leben bin. Ich möchte, dass die Leute sich mit mir verbunden fühlen“, sagt Sabalenka in dem etwa 25-minütigen Interview mit Esquire. Dadurch erhoffe Sie sich „mehr Unterstützung“, wenn sie in den großen Stadien spiele, denn es „fühlt sich gut an, das Publikum auf seiner Seite zu haben.“

Sabalenka: „Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf”

Sabalenkas Ehrgeiz hat sie an die Spitze des Damentennis gebracht. Doch eins ist der Profispielerin sowohl auf als auch abseits des Platzes wichtig: „Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf.“ Mit Michael Sebastian, dem Chefredakteur von Esquire, spricht sie darüber, Emotionen in hitzigen Spielsituationen oder nach verlorenen Matches zu kontrollieren.

Das Buch „Into the Magic Shop“ von James R. Doty habe ihr geholfen, sich durch Atemübungen zu beruhigen, Gedanken besser zu kontrollieren und in Pressekonferenzen „ein besserer Mensch zu sein“. Außerdem habe sie gelernt, sich nach harten Niederlagen Zeit zu nehmen, bevor Sie eine Pressekonferenz gebe, um „einen klaren Kopf zu bekommen“.

Mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Impulsivität begeistert die 27-Jährige Millionen Tennis-Fans. In der virtuellen Welt folgen Sabalenka 1,6 Millionen Menschen auf TikTok und 5 Millionen Menschen auf Instagram. Social Media bietet Sabalenka die Möglichkeit, viele Facetten ihrer Persönlichkeit zu präsentieren. Es ist eine Mischung aus Tennis, Fitness, Mode, Spaß und Entertainment.